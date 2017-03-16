Какую прибавку к пенсии получит Тимофти

Николай ПАВЛОВ

Пенсионная реформа от правящего режима: с 1 апреля экс-президент Тимофти и судьи получат прибавку к пенсии в 1000-1800 лей, а 90 процентов пенсионеров – сумму, эквивалентную стоимости двух кило гречки.

Депутаты Партии социалистов считают, что режим готовит очередное издевательство над пожилыми людьми. В среду, 15 марта, на пресс-конференции народные избранники выступили с жесткой критикой в адрес власти, которая занимается, по их мнению, целенаправленным уничтожением и «голодомором» пенсионеров. Представители ПСРМ поддержали законодательную инициативу президента Игоря Додона дифференцированно индексировать пенсии два раза в год и вернуться к прежней границе пенсионного возраста.

Владимир Односталко возмутился тем, что размер индексации пенсий, предстоящей 1 апреля, составит лишь 6,4 процента в условиях многократного роста цен на медуслуги, продукты питания и другие предметы первой необходимости. По его словам, подавляющее большинство стариков живут за чертой бедности: «Более 600 тысяч пенсионеров, которые эту страну поднимали, которые строили здания, где сидят наши власти, сегодня должны выживать. Килограмм мяса – 65-70 лей, подсолнечное масло – 28 лей, гречка - 23 лея. Пенсионеры не могут позволить себе все это».

Односталко рассказал о манипуляции правительства, позволяющей ежегодно экономить на пенсионерах огромные деньги: «В законе прописано, что индексация пенсий проводится ежегодно на основе индекса повышения потребительских цен. До этого было «в том числе повышения заработной платы». Так вот, эксперты изучили этот вопрос и считают, что благодаря этой маленькой хитрости правительство экономит в год более 200 миллионов лей на пенсионерах. Это настоящий геноцид! И премьер ещ заявляет, что пенсии у нас повышают на 100, на 50 процентов и т.д..».

Что касается индексации – это отдельная история: «Средняя пенсия по стране – 1300 лей. Но это с учетом льготников - судей, прокуроров, членов правительства, председателей районов… Прокуроры будут получать больше на 300-400 лей, судьи – на 1800 лей, в то время как у большинства пенсионеров пенсия - ниже 1000 лей. Получается, некоторые получат прибавку больше, чем вся пенсия большинства».

Депутаты рассказали о законодательной инициативе президента Игоря Додона в поддержку законопроекта ПСРМ, который уже несколько лет блокируется властями. Как сообщил депутат Виктор Сорочан, проект предусматривает индексацию пенсий дважды в год, 1 апреля и 1 октября, и не менее чем на 20 процентов. В 2015 году ПСРМ представила аналогичную законодательную инициативу, но она не была рассмотрена.

Депутат Влад Батрынча сообщил, что проект предусматривает повышение минимальных пенсий хотя бы до уровня прожиточного минимума: «Необходим также дифференцированный подход к перерасчету пенсий, который позволит уравнять пенсии всех категорий. При предлагаемой индексации в 6,4 процента 90 процентов пенсионеров получат надбавку в 40-50 лей – на два кило гречки. А Тимофти, у которого пенсия 15 тысяч лей, получит прибавку в тысячу лей. Судьи, прокуроры и другие льготники станут еще богаче, бедные - еще беднее».

По мнению депутатов ПСРМ, повышение пенсионного возраста неприемлемо. «62-63 года – очень много, мужчины в среднем живут 67 лет в городе, а в сельской местности еще меньше. Смертность и заболеваемость среди мужчин также намного больше. Доступ к медицине для всех на очень низком уровне. Эти критерии не были учтены», - заявил Владимир Односталко, считая необходимым вернуться к прежним рубежам: 57 лет и 62 года.

Депутаты сообщили, что предложенные проекты основаны на конкретных расчетах, что позволит в будущем уравнять пенсии для всех категорий. Они призвали премьера Павла Филипа прислушаться и дать положительное заключение.