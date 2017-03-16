Министру сельского хозяйства предъявлено обвинение

Прокуроры вынесли в четверг, 16 марта, постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого министра сельского хозяйства Эдуард Грама за пассивную коррупцию. В этот же день прокуроры должны передать правительству ходатайство об отстранении министра от должности, передает IPN.

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что министру вчера была оказана медицинская помощь после того, как он пожаловался на проблемы со здоровьем во время допроса. Учитывая операцию на сердце, которую министр перенес ранее, врачи решили, что ему необходимо дополнительное обследование.

Врачебный консилиум решил в четверг, что министр должен оставаться под наблюдением врача в специализированном учреждении. Врачи должны передать прокурорам все медицинские документы, лежащие в основе этого заключения.

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама был задержан 15 марта в рамках дела о коррупции. Эдуард Грама подозревается в том, что получил незаконно деньги с целью передачи 9,9 га земель, принадлежащих Национальному колледжу виноградарства и виноделия, хозяйствующему субъекту из Стэучень.