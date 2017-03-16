Экс-президент холдинга "Elat" осужден на девять лет

Антикоррупционная прокуратура объявила об осуждении экс-председателя совета "ELAT" и "Sigma" Леонида Волнянского за мошенничество в особо крупных размерах путем хищения у "Universalbank" 3,2 млн. леев, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз генпрокуратуры.

По данным обвинения, в 2011 году, будучи председателем совета этих коммерческих обществ, ответчик получил путем обмана и злоупотребления доверием кредит на 24 месяца в сумме 3,2 млн. лей от КБ "Universalbank". Для получения кредита он должен был заключить дополнительное соглашение к договору ипотеки между "Universalbank" в качестве ипотечного кредитора, "ELAT" - в качестве заемщика, залогодателя и "Сигма" - в качестве арендодателя, гарантирующее возврат кредита председателем совета коммерческих обществ.

В дальнейшем ответчик убедил ответственных лиц АО "ELAT" и "Sigma" заключить дополнительное соглашение к договору ипотеки с банком, гарантируя, таким образом, кредит, полученный ответчиком в сумме 3,2 млн. леев. Учитывая, что дополнительное соглашение гарантирования кредита было заключено с нарушениями законодательства, через короткое время оно было расторгнуто, а ответчик присвоил путем обмана и злоупотребления доверием 3,2 млн. леев, нанеся финансовому учреждению ущерб в особо крупных размерах.

Суд приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы с исполнением, с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с денежными операциями сроком на 5 лет. Приговор можно обжаловать.