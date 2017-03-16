„Шериф” лидирует в Национальном дивизионе с преимуществом в три очка

В дерби 24-го тура Национального дивизиона „Шериф” одолел на выезде „Зарю” со счётом 2:0. Одержав 5-ю победу подряд, команда из Тирасполя лидирует в турнирной таблице и оторвалась на три очка от „Милсами”, который не сумел победить „Дачию” (0:0), передаёт IPN.

В составе „Шерифа” отличились Оанча (11-я минута) и Рикардиньо (81-я). „Шериф” увеличил до пяти очков и свой отрыв от „Зари”, у которой есть игра в запасе.

В двух других матчах 24-го тура были зафиксированы следующие результаты: ФК „Унгень” – „Зимбру” 1:2, „Динамо-Авто” – „Петрокуб-Хынчешть” 2:2. В пятницу, 17 марта, состоится матч „Саксан” – „Академия”.