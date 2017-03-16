Тулбуре: Действия властей – нонсенс для международной дипломатии

Передача ноты протеста послу России в Молдове от имени правительства вызывает озабоченность.

Подобного рода действия ранее не предпринимались на столь высоком уровне и являются нонсенсом для международной дипломатии. Такое мнение о призыве к молдавским чиновникам воздержаться от поездок в Россию политический аналитик, бывший посол Молдовы в ООН и Совете Европы (СЕ) Алексей Тулбуре высказал в интервью NOI.md.

Алексей Тулбуре категорично раскритиковал решение властей о предостережении молдавских чиновников от поездок в Россию. «Я считаю эту идею властей абсолютной дикой. Как можно запретить ездить куда-либо молдавским чиновникам, которых должность обязывает взаимодействовать и сотрудничать с иностранными коллегами? Тем более в Россию, являющуюся для нас страной-партнёром», - заявил бывший посол Молдовы в ООН и СЕ.

Эксперт считает, что напряжённость в отношениях с Россией должна быть разрешена цивилизованными способами. «Если и возникали какие-либо инциденты в двусторонних отношениях, которые могли послужить причиной для принятия этого решения, они могут быть предотвращены другими способами, но уж точно не запретом на въезд в ту или иную страну. Это глупость нынешних властей, которые в очередной раз не удивили меня. Многие процессы, проводящиеся по инициативе руководства страны, приводят нас в тупик», - уверен Тулбуре.

Бывший посол Молдовы в ООН и СЕ обратил внимание на одну деталь, связанную с решением властей. «То, что нота протеста была вручена послу иностранного государства от имени премьер-министра, спикера парламента и целого ряда министров, за исключением только главы МИДЕИ, стало нонсенсом для практики международных отношений. Ни с чем подобным я никогда раньше не сталкивался за всё время наблюдения за международной дипломатией. Такое допустимо в военное время, но не в мирное. Подобного рода проблемы решаются путём переговоров, но не так, как это сделал официальный Кишинёв», - резюмировал Алексей Тулбуре.

Уточним, что спикер парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип сообщили 9 марта о том, что направили руководству России ноту протеста в адрес действий, направленных на ограничения при въезде высокопоставленных молдавских чиновников на территорию России. В связи с этим власти призвали официальных лиц воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

Своим мнением о данном решении властей с порталом NOI.md также поделился Марк Ткачук. Антрополог и бывший депутат парламента заявил, что это решение свидетельствует о служении властей Молдовы внешним интересам и не соответствует европейским ценностям, о приверженности к которым официальный Кишинёв неоднократно заявлял. Он назвал действия властей «поведением мелких наёмников, которые хотят доказать, что они святее Папы Римского и хотят заслужить аплодисменты не у себя в стране, а среди тех, кто этих наёмников нанял».