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Андриан Канду: Следующие парламентские выборы должны пройти по одномандатной системе
17.03.2017

Председатель парламента Андриан Канду утверждает, что следующий состав парламента будет избран на основе одномандатного голосования. Такое заявление было сделано в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Мы зарегистрировали законопроект о введении одномандатной системы голосования. Предстоит обсудить его с гражданским обществом. Проект также должен пройти международную экспертизу. Думаю, мы успеем до парламентских выборов 2018 года. У нас ещё есть полтора года, и время нам это позволяет. Знаю, что обсуждение не будет лёгким. Но мы будем вести диалог и убедим коллег из парламента”, - сказал спикер.

Андриан Канду отверг гипотезу о том, что введение одномандатной системы голосования увеличит подкуп депутатов: „Подкуп депутатов является проблемой и сегодня. Люди смогут избирать конкретно своего депутата и требовать его отставки. Эти положения повысят ответственность будущих депутатов”.

По словам председателя парламента, были проведены несколько социологических опросов, которые показали, что 70 процентов граждан Молдовы поддерживают одномандатную систему голосования, и в диаспоре этот процент выше.


 
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