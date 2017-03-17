Осталеп: «Заботой о детях» прикрывают попытку закрыть рот интернету»

Решение правительства, которым был утверждён план действий по продвижению безопасности интернета для детей и подростков на 2017-2020 годы, получает неоднозначные отзывы.

План предусматривает сокращение нелегального контента в сети интернет и продвижение более безопасной цифровой среды. Среди прочего, власти намерены разработать некую систему фильтрования онлайн-контента.

Глава правительства Павел Филип заявил, что план станет лишь первым шагом в ряду принятых правительством мер «обеспечения безопасности в интернете» и что будут предприняты и другие шаги, чтобы обеспечить не только защиту детей, но и «всех интернет-пользователей».

Эксперт в области безопасности Валерий Осталеп откровенно называет план правительства «лукавым»: «Думаю, все прекрасно понимают, что всё это, включая слова премьера – не от большого ума и не от большого желания решать реальную проблему. Истоки подросткового суицида следует искать не в интернете, а в вопросах социального обеспечения, воспитания. Власти бы вспомнить о детях, годами живущих без родителей, особенно в сельской местности, о сельских учителях с нищенской зарплатой. Правительству ничто не мешает заниматься этой проблемой и показывать реальные результаты. Кроме отсутствующего желания…».

Впрочем, истинная цель этих планов власти, убеждён эксперт, в другом: «Совершенно умышленно – в этом позор ситуации – трагедия подростковых самоубийств используется для попытки усиления контроля за интернетом. То есть за общественной площадкой, которая всё ещё остаётся независимой и самостоятельной – в условия почти повальной ангажированности отечественных СМИ. Власть через «заботу о детях» попросту пытается легитимизовать свои авторитарные намерения».