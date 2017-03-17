Афера почище хищения миллиарда: что стоит за договором о концессии с компанией «Frontera Resources»

Правительство подписало с ООО «Frontera Resources» из США договор о концессии, по которому на 34 тысячах квадратных километров в три этапа начнутся геологические исследования с возможной последующей добычей нефти и газа. Договор заключен на пять лет разведки с правом эксплуатации месторождений еще на 45 лет. Концессионер передаст свои полномочия созданному им молдавскому предприятию, которое сможет, на основании решения парламента,экспроприировать частные земельные участки на 40 процентах территории страны. Деньги на компенсации собственникам этих участков можно будет получить, взяв кредит под гарантию договора. Возвращать кредит будем мы – многократно ограбленные налогоплательщики. А на захваченных землях, поскольку договор не позволяет рассекречивать сути происходящего в течение полувека, будет происходить что угодно. Например, добыча сланцевого газа или захоронение радиоактивных отходов. И эта афера может оказаться почище хищения миллиарда.

Договор о концессии на заседании правительства не рассматривался: его нет ни в повестках дня, ни в протоколах заседаний.

Постановлением правительства №895 от 20 июля 2016 года («МО» от 22 июля 2016 года) было решено отдать в концессию геологоразведочные работы по поиску углеводородов с последующей их эксплуатацией.

Постановлением правительства №1439 от 30 декабря 2016 года («МО» от 2 января 2017 года) утверждены результаты конкурса в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии и ее решением об определении ООО «Frontera Resources International» победителем.

Именно на основании данного постановления 2 января правительство, в лице министра экологии, и «Frontiera Resoursces» подписали договор о концессии, который с 2 января 2017 года вступил в законную силу.

В результате сверки информации на портале правительства удалось выяснить, что на заседаниях правительства, начиная с 1 декабря 2016 года, и до 31 января 2017 года, этот проект постановления не рассматривался.

В указанный период этот вопрос отсутствует в повестках заседаний правительства и в протоколах заседаний.

Как могли утвердить протокол по результатам конкурса и признать победителя решением правительства, если данный вопрос не рассматривался?

Таким образом, это уже не коллегиальное решение правительства. Чье это решение де факто?

Отметим, что башкан Ирина Влах, вероятно, права, заявляя, что она не в курсе подобного решения, что все решали в Кишиневе без нее, без учета мнения Гагаузии.

Подпись министра экологии - незаконна

Подписывать такой договор должен был министр экономики. Ведь именно минэкономики ответственно за госимущество (в данном случае за недра). Минокружающей среды не вправе от его имени распоряжаться им. С этой точки зрения подпись министра экологии на концессионном договоре почти незаконна.

Почти, так как правительство первым нарушило закон, поручив подписать концессионный договор от своего имени министру-экологу. Договор по закону должен был подписать министр экономики, это его полномочия со всех точек зрения. Почему он не возражал?

Срочно протолкнули положение о доступе к экологической информации – и тут же ее скрыли

14 декабря 2016 года на заседании правительства по предложению министерства окружающей среды было утверждено положение о доступе общественности к экологической информации во исполнение требований директивы ЕС от 2003 года (!) о доступе к экологической информации. Постановление опубликовано только 24 февраля.

Экологическая информация должна распространяться «прогрессивно и систематически». Какая бестактность, какой цинизм - заявлять о соблюдении директивы ЕС аж от 2003 года, срочно утвердить положение, чтобы затем скрыть всю информацию по концессионному договору!

Договор, заключенный якобы во имя энергобезопасности, не предусматривает добычу углеводородов

В договоре сказано, что геологическим отводом является вся Республика Молдова, хотя периметр отведен в 12125 квадратных километров – от Унген к югу.

По закону геологическим отводом является только участок недр, предоставляемый для геологического изучения. То есть в договоре вся территория Молдовы отдана под геологоотвод как участок. Позор!

Договором не предусмотрено определение и выделение горного отвода для добычи полезных ископаемых. Таким образом, документ должен содержать требования к последующей добыче углеводородов – но как раз эти требования в нем полностью отсутствуют!

План работ по геологическому изучению в геологическом отводе (12125 квадратных километров и/или всей Молдовы) должен быть представлен в приложении 2 к договору. Что в нем – неизвестно, утверждают, что это секрет фирмы, хотя в тексте договора о секретах - никаких упоминаний. Почему-то министр окружающей среды распространил сведения о приложении в частном порядке, без ведома концессионера и концессодателя, что по закону уголовно наказуемо (до 7 лет тюрьмы).

Договор предусматривает, что до начала добычи полезных ископаемых (то есть не позже чем до 2 января 2022 года) концессионер должен будет представить оценку воздействия добычи углеводородов на окружающую среду. В условиях, когда договором не оговорены технологии предстоящей добычи нефти и газа, невозможно даже вообразить, чего следует ожидать! Пустые заверения министра об энергонезависимости Молдовы - бравада, ничем документально не подтвержденная, намеки на конспирологические версии, которые уже распространяются.

Почему концессионер не потребовал включения в договор порядка выделения горного отвода с последующими действиями? Возможно, его главная цель - на основании договора с правительством, получить солидный кредит. После чего правительство окажется ответчиком и соучастником аферы. На каком же основании министр окружающей среды, правительство, доверители из числа гражданских активистов раскатали губу в ожидании инвестиций и предстоящей энергетической независимости?

Раз не определена глубина поиска – бурить будет нельзя

Геологический отвод определяет площадь участка, предоставленного в пользование, с ограничением по глубине или без такого ограничения, на котором заявитель имеет право ведения поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.

В договоре – ни слова о глубине ведения поиска. Значит ли это, что концессионер будет использовать только аэро- и космические съемки местности? У него нет никаких прав даже на метр углубиться в нашу землю.

Тогда на каком, опять-таки, основании министр-«эколог» заверил всех, в том числе правительство, что уже разрешен вопрос энергобезопасности Молдовы?

Агентство по геологии и минеральным ресурсам по закону ведет учет предоставленных геологических и горных отводов. И здесь логично возникает жирный вопрос. Почему директор агентства не смог сообщить хотя бы приблизительную площадь геологического отвода? Да потому, что по закону минэкологии и агентство по геологии должны были согласовать вопрос с местными властями. Этого не было.

Добыча полезных ископаемых без лицензии?

Поскольку предмет договора – геологическая разведка углеводородов с последующей их разработкой, по закону все работы могут осуществляться только на основании лицензии, которую выдает лицензионная палата при минэкономики.

Однако в концессионном договоре нет никаких ссылок на вид предстоящих работ и необходимость получения лицензии. И опять мы видим, что концессионер не намерен (пока) дойти до этапа эксплуатации возможных запасов углеводородов.

По данным регистра ЛП по состоянию на 10 марта выданы и действуют 119 лицензий на добычу полезных ископаемых (в основном различные виды камня и песка) и 24 лицензии на добычу и/или розлив минеральной и/или природной питьевой воды.

Большой секрет, но только не для банков

Подписанный договор держится в секрете, он был обнародован только в соцсети на личной странице министра экологии, который заверил, что вся информация, кроме договора, конфиденциальна.

Концессодатель и концессионер договорились, что на весь период действия договора - 50 лет! - вся информация и данные о работах по договору будут считаться конфиденциальными. Они не будут предаваться гласности другим лицам, за исключением: правительственных структур (которые уже не обязаны хранить конфиденциальность); суда; некоторых (?) предпринимателей, консультантов, адвокатов и работников концессионера (которые тоже не обязаны по закону хранить тайну); банков (!) для подтверждения и получения кредитов.

Итак, конфиденциальные данные могут быть переданы банкам. И снова вопрос: а может, договор и потребовался только для получения кредитов?

Кто будет хранить тайну через 50 лет?

Если бы министр экологии более внимательно прочитал то, что сам подписал, он должен был понять, что конфиденциален не текст договора, а результаты будущих работ. Однако и это вызывает множество вопросов.

Неужели все данные о будущих работах концессионера нельзя будет раскрывать 50 лет? Ведь за это время многие, извините, просто умрут.

Кому же концессионер и концессодатель передадут свои тайны? Никому - такой вариант просто не предусмотрен.

Договор-фикция, по которому можно либо ничего не делать, либо делать все

По договору для выполнения работ концессионер в течение 60 дней с момента подписания создаст и зарегистрирует в Молдове коммерческое концессионное предприятие, которому передаст выполнение всех работ по договору.

Вот кто будет исполнителем!

Кроме этого, концессионер вправе на договорной основе передать выполнение работ и другим предприятиям. О чем должен будет сообщать (просто сообщать - нормально для договора международного класса?) правительству. А почему не минокружающей среды, то есть концессодателю?

Также концессионер может отказаться от концессии, если ликвидируется или реорганизуется юридическое лицо - бенефициар концессии. Хитро и многозначительно! Ликвидация одной из сторон - минокружающей среды и/или ООО «Frontera Resources International» L.L.C. – будет основанием отказа от договора концессии. Достаточно реорганизовать минокружающей среды – либо реорганизуется концессионер. При этом по договору не предусмотрена передача обязанностей правопреемнику.

О чем же речь, почему шумим? Какие такие углеводороды и какая заоблачная энергобезопасность для Молдовы?

Техасская фирма передаст свои полномочия молдавскому предприятию

Зачем вообще все это затеяли? По всем данным выходит, что этот договор - большая фикция.

Для выполнения всех работ по договору техасская ООО создаст в течение 60 дней молдавское предприятие, которому будет поручено выполнять все работы по договору.

Бессмысленно было оговаривать в договоре выполнение концессионером наших законов. Любое молдавское предприятие обязано подчиняться законам вне зависимости от договоров. Для получения геологического отвода не требуется концессионный договор. Отвод может получить любое предприятие, более ста уже получили горные отводы и лицензии на разработку недр.

Нет никаких оснований говорить, что искать нефть и газ будут американцы. Те, кто этим займутся, будут такими же американцами, как я африканец.

Нищий концессионер скупит 40 процентов территории Молдовы на наши деньги

Зачем тогда правительство затеяло эту концессию, да еще на 50 лет?

Представим, что нефть и газ найдут, и начнется их добыча. Для этого все земельные участки в периметре разработок надо будет передать предприятию, которое будет осуществлять добычу. Для этого, согласно закону об экспроприации для общественно-полезных целей, придется участки признать объектом экспроприации, провозгласив общественно полезными национальными объектами, на которые ограничиваются права собственников. По закону решить это должен будет парламент.

В нашем Гражданском кодексе процедура называется сервитутом: это право пользоваться чужим имуществом по закону, проще – экспроприация, лишение прав на определенный срок или надолго.

Так как речь идет об участках земли общей площадью около 40 процентов территории Молдовы, большинство из которых - уже частная собственность, то эти земли неминуемо придется экспроприировать.

По закону о фермере крестьянское хозяйство обязано предоставлять на используемых хозяйством земельных участках сервитуты в порядке, установленном законодательством. Заблаговременно предусмотрели! То же самое предусмотрено и в случае с газовыми магистралями и с линиями электропередачи.

Согласно ГК, при осуществлении сервитута правомочное лицо (концессионное предприятие) обязано будет соблюдать интересы собственника земельного участка, обремененного сервитутом. А какие у собственника могут быть интересы? Оплатите владельцу стоимость участка с учетом убытков и упущенной выгоды, дайте процент от стоимости добытых углеводородов, приобретайте все права, оформите их нотариально и ковыряйтесь, на здоровье, добывайте свои (наши) газ или нефть. Если они есть и если вы их найдете.

Невозможно подсчитать, сколько денег потребуется концессионному предприятию для выкупа сервитута. Но это будут большие деньги. А наш концессионер – нищ и в процессе банкротства. Ему придется торговаться, сначала с районными властями, затем с сельскими и с множеством владельцев участков. Однако в концессионном договоре об этом – ни слова!

Но, быть может, у кого-то есть деньги. Либо этот кто-то сбирается взять кредит под гарантию правительства – и в ходе этой аферы получить в свое распоряжение 40 процентов территории Молдовы. А возвращать кредит будут ограбленные налогоплательщики.

Так что же будет?

Вполне возможно, что вся затея техасских американцев с поиском углеводородов закончится точно так же, как и попытка их предшественников из фирмы «Rebeco». В этом случае достаточно будет решения районного масштаба для бурения нескольких скважин сельского значения.

Но могут быть и далеко идущие последствия, о чем нам сегодня никто не скажет. А говорить будут – и очень громко – опять же, об энергетической независимости Молдовы.

Мне искренне обидно, что я плачу налоги на содержание неграмотных чиновников, многие из которых даже не понимают, что продают родную землю, а другие понимают, но ничего не имеют против!