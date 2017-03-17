Каждый второй молдаванин не вернется из-за границы

Социологическая компания IMAS обнародовала на пресс-конференции в IPN результаты опроса „Барометр диаспоры”. В исследовании представлены мнения молдавских граждан, проживающих за пределами страны, по поводу экономических и политических вопросов. 76% уехавших посещают Молдову несколько раз в год, более половины молдавской диаспоры ежедневно общаются с оставшимися дома, а 57% считают, что не вернутся жить в Молдову.

По словам директора IMAS Дору Петруци, это первый в Молдове опрос, собравший мнения молдавских граждан, находящихся за пределами страны. Выборка опроса репрезентативна для совершеннолетнего населения, его погрешность не превышает плюс/минус 4%. Директор IMAS рассказал, что в период с 17 февраля по 7 марта 2017 года были опрошены 599 человек, информация была собрана посредством Интернета (через Skype, Viber) и телефонных звонков.

Согласно результатам опроса, большинство молдавских граждан покинули страну в поисках работы, не менее 3/4 из них трудоустроились за пределами страны, сообщил Дору Петруци. Доходы 39% уехавших составляют менее 1000 евро в месяц, 30% зарабатывают от 1000 до 2000 евро в месяц, а 15% получают свыше 2000 евро в месяц.

Большая часть молдавской диаспоры (80%) получает информацию через социальные сети. Около 65% получают информацию посредством новостных и информационных сайтов, а 62% – из общения с родственниками, коллегами или знакомыми.

Самой большой проблемой страны молдавская диаспора считает коррупцию: на неё указали 50% опрошенных. 30% считают наиболее важной проблемой отсутствие рабочих мест. 24% видят проблему в политических предпочтениях населения Молдовы, а 21% указали на низкие зарплаты и высокие цены.

Наиболее популярными среди диаспоры политиками являются Майя Санду, Андрей Нэстасе и Дорин Киртоакэ, а последние места в этом рейтинге занимают Ренато Усатый, Михай Гимпу и Влад Плахотнюк.

63% опрошенных считают, что нынешнее правительство не проводит реформ, а 24% полагают, что Правительство Филипа проводит определённые реформы.

Проживающих за рубежом молдавских граждан также спросили о том, как они хотели бы выбирать депутатов в парламент Молдовы. За одномандатную систему высказались 51% опрошенных, 21% поддерживают смешанную систему, в то время как 25% предпочитают нынешнюю систему.

При проведении опроса использовался метод „снежного кома”: контактные данные респондентов были получены от других опрошенных, посольств и объединений молдавских граждан за границей.