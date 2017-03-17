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Молдова намерена бойкотировать Межпарламентскую ассамблею СНГ
17.03.2017

Молдова намерена отказаться от участия в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 26-ого по 28-ое марта. Согласно новостному порталу deschide.md, причина отказа от участия связана с отсутствием реакции со стороны российских властей на ноту протеста, отправленную молдавскими властями.

Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Напомним, неделю назад спикер Андриан Канду и премьер Павел Филип встретились с российским послом в Молдове и вручили ему ноту протеста о злоупотреблениях российских спецслужб по отношению к молдавским чиновникам. Согласно официальному Кишиневу, представители российских спецслужб задерживали, обыскивали и допрашивали молдавских чиновников и депутатов.


 
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