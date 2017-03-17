День объединения Бессарабии с Румынией могут объявить национальным праздником в Молдове

Либеральная партия зарегистрировала в секретариате парламента законодательную инициативу о признании 27 марта национальным праздником в честь годовщины объединения Бессарабии с Румынией. Авторы инициативы предложили внести изменения в Трудовой кодекс с целью объявить 27 марта выходным днем.



Либеральная партия приняла во внимание тот факт, что члены парламента Румынии ранее объявили национальным праздником день объединения с Бессарабией.

«Это праздник для целой нации, этот день является святым со всех точек зрения, он не должен стать заложником политической конкуренции, которая не имеет ничего общего с многовековыми идеалами нашего народа, особенно с учетом того, что в 2018 году исполняется сто лет с момента великого события», - говорится в документе.