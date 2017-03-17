День объединения Бессарабии с Румынией могут объявить национальным праздником в Молдове

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Политика
Либеральная партия зарегистрировала в секретариате парламента законодательную инициативу о признании 27 марта национальным праздником в честь годовщины объединения Бессарабии с Румынией. Авторы инициативы предложили внести изменения в Трудовой кодекс с целью объявить 27 марта выходным днем.
«Это праздник для целой нации, этот день является святым со всех точек зрения, он не должен стать заложником политической конкуренции, которая не имеет ничего общего с многовековыми идеалами нашего народа, особенно с учетом того, что в 2018 году исполняется сто лет с момента великого события», - говорится в документе.
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