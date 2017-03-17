"Гадалка" из Молдовы "сняла порчу" за 50 тысяч долларов

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Общество
Гражданка Молдовы незаконно завладела имуществом жителей российского города Курска, сообщают российские СМИ.
За это прокуратура Курска хочет посадить женщину за решетку.
Дело передано в суд.
По словам помощника прокурора города Курска Александра Ерина, денежные средства мошенница получала как вознаграждение за обещание якобы снять порчу, сглаз и другой вид негативной энергии с того или иного человека.
За свои услуги гадалка просила символическую, по ее мнению, плату — до 15 тысяч рублей (около 250 долларов).
Однако помимо вознаграждения за свои "действия" мошенница забирала и все переданные ей золотые украшения, бриллианты и финансовые средства.
За короткое время клиентами псевдо-гадалки стали девять семей, которые обогатили ее более чем на 3 миллиона рублей (более 50 тысяч долларов).
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