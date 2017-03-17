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Общество
"Гадалка" из Молдовы "сняла порчу" за 50 тысяч долларов
17.03.2017

Гражданка Молдовы незаконно завладела имуществом жителей российского города Курска, сообщают российские СМИ.

За это прокуратура Курска хочет посадить женщину за решетку.

Дело передано в суд.

По словам помощника прокурора города Курска Александра Ерина, денежные средства мошенница получала как вознаграждение за обещание якобы снять порчу, сглаз и другой вид негативной энергии с того или иного человека.

В ноябре 2015 года гражданка Молдовы разместила рекламные объявления, в том числе и в СМИ, где говорилось о том, что "потомственная предсказательница и ведунья, магистр белой и черной магии, представительница и хранительница древнейших родов, обладательница необычайных способностей проводит ритуалы по снятию сглаза и порчи, установки защиты от сглаза и порчи, предсказывает будущее, гадает на картах и по руке". Контактные телефоны были указаны. "Увидев данные объявления, куряне, имевшие какие-либо проблемы, обращались к псевдо-гадалке с просьбами о помощи", — пояснил Ерин. Дама легко находила общий язык с потерпевшими, входила в доверие и при личной встрече предлагала передать ей все ювелирные украшения, а также деньги, принадлежащие потерпевшим, для якобы снятия с них порчи и сглаза, а также для установки защиты членов семей.

За свои услуги гадалка просила символическую, по ее мнению, плату — до 15 тысяч рублей (около 250 долларов).
Однако помимо вознаграждения за свои "действия" мошенница забирала и все переданные ей золотые украшения, бриллианты и финансовые средства.

За короткое время клиентами псевдо-гадалки стали девять семей, которые обогатили ее более чем на 3 миллиона рублей (более 50 тысяч долларов).

 
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