Сердижу Сырбу: мы уверены, что некоторые партии изменят свою позицию

Андриана Кептине

В рамках интервью порталу ТРИБУНА, депутат, вице-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Серджиу Сырбу рассказал о шансах, что намерение по изменению избирательной системы на одномандатную станет законом, что это будет означать для местного политического класса, почему именно сейчас нужна эта реформа, где демократы найдут необходимые голоса для изменения избирательной системы, а также о других важных аспектах.

Т.: Г-н Сырбу, каковы, на Ваш взгляд, являются шансы того, что намерение по изменению избирательной системы на одномандатную станет законом?

С.С.: Я считаю, что шансы достаточно велики. И я вам скажу почему. Большинство избирателей хотят непосредственно избирать депутатов, а это безусловно, будет фактором, который определит более рациональное поведение со стороны тех, кто выступает против в это время. Ты не можешь претендовать на то, что представляешь волю народа, и вместе с тем сопротивляться его воле.

Т.: В практическом плане, что это будет означать для местного политического класса? Какие основные изменения последуют?

С.С.: Эта система голосования будет благоприятствовать политическому классу Молдовы, с точки зрения того, что он должен будет больше работать на благо народа, чтобы завоевать большее доверие в его глазах. Те, кто воспользуются преимуществом вследствие этой реформы, в первую очередь, будут граждане. Они будут главными бенефициарами этой реформы, которую мы хотим осуществить. Аргументов в этом отношении — достаточно.

Во-первых, одномандатное голосование приблизит политику ближе к гражданам. Потому что депутаты будут избираться непосредственно гражданами, как и примары, они должны стать более ответственными по отношению к тем, кто за них голосовал.

Другим преимуществом одномандатного голосования является то, что каждый район будет представлен одним или несколькими депутатами в парламенте. Кроме того, молдавская диаспора также будет иметь своих представителей в парламенте. Это приведет к тому, что что депутаты будут более корректны по отношению к проблемам населенных пунктов, которых они представляют.

Преимуществом для граждан будет и то, что они смогут сменить депутата, которые не выполняют свой долг, в соответствии с процедурой отзыва. Это положение является новинкой в ​​нашей политике, и ДПМ хватает мужества для его продвижения.

Т.: Кстати, эта возможность отзыва кандидатов вызвала много дискуссий и реакций. Некоторые считают, что отзыв депутатского мандата является неконституционным. Как будет конкретно функционировать это положение, и решили ли Вы пойти с ним до конца?

С.С.: Я рад, что вы задали этот вопрос. На самом деле, Конституция не предусматривает этого, она предусматривает, что императивный мандат является недействительным. Отсюда и появляются ряд интерпретаций, нуждающихся в разъяснении. Как вы знаете, ст. 69 пункт. (2) Конституции четко предусматривает возможность прекращения депутатского мандата досрочно, в том числе посредством прекращения мандата.

Более того, в одном из решений от 2012 г., Конституционный суд отметил, что депутатский мандат не может быть императивным, а в другом решении от 2015 г. было указано, что в нашем законодательстве нет четких правил относительно прекращения мандата.

Предлагаемый нами законопроект решает эту проблему и предлагает процедуру по прекращению депутатского мандата досрочно посредством развития принципа отмены путем референдума. Таким образом, согласно нашему проекту, граждане смогут отозвать депутата, путем организации местных выборов, и аналогичной процедурой с процедурой отзыва примаров. Для того, чтобы избежать политического тупика, процедуру прекращения полномочий депутата невозможно будет осуществить в первый год действия мандата, а также в последнем

Т.: Некоторые обвинили вас в том, что эта система голосования принесет пользу ДПМ. Почему эта реформа сейчас?

С.С.: Я хочу сказать, что эта система голосования предоставляет равные шансы всем политическим партиям. При условии, что они действительно будут работать для граждан. Я имею в виду, что партии будут обязаны прийти к людям, с представителями, заслуживающими доверие везде в стране, а не с отдельными центральными лидерами, за спиной которых список с неизвестными депутатами и которые не несут никакой ответственности по отношению к избирателям. Таким образом, одномандатная система голосования будет благоприятствовать всем партиям, которые смогут ответить на эти требования. Мы считаем, что сейчас у нас есть время для того, чтобы продвигать эту чрезвычайно важную реформу для политического класса, в целом. До следующих выборов почти два года, а этот интервал является оптимальным для такой реформы. Мы видели, что некоторые говорят о том, чтобы отложить эту реформу еще на один гол. Ну, так давайте отложим все реформы, проводимые правительством, а также другие реформы, и ничего не будем делать в этой стране. Политика задержек, в которую нас хотят некоторые втянуть, является вредной для всех нас, так как она означала бы на самом деле топтаться на месте, и ничего не делать для того, чтобы изменить ситуацию в которой находимся.

Т.: Что вы будете делать в дальнейшем, так как не существует консенсуса по этому проекту?

С.С.: Проект уже был представлен в Венецианскую комиссию для утверждения. Мы делаем это, потому что знаем, что изменение системы голосования является чрезвычайно важной реформой. Именно поэтому мы хотим, чтобы она прошла экспертизу наших европейских партнеров в соответствии с европейскими нормами и практиками. Также, мы проведем и внутренние консультации по этому законопроекту. В этом отношении мы проведем дискуссии с гражданским обществом, а также с представителями парламентских и внепарламентских фракций. Мы желаем более широкого консенсуса, позволяющего нам применить в хороших условиях новую систему голосования.

Мы не хотим, и мы не намерены создавать свой имидж на основе продвижения этого проекта. Для нас является не столь важным будет ли этот проект ассоциирован с ДПМ. Гораздо важнее для нас иметь систему голосования, которая принесет больше уверенности в политический класс.

Что важно помнить, это то, что что мы не будем выдвигать этот проект на голосование в парламент до тех пор, пока не пройдем этап консультаций, и мы хотим, чтобы он был максимально прозрачным.

Т.: Где Вы найдете необходимые голоса для изменения избирательной системы? Кто, на Ваш взгляд, может проголосовать за этот проект?

С.С.: Мы уверены в том, что после публичных дебатов, которые состоятся, некоторые партии изменят свою позицию по отношению к предлагаемому нами законопроекту. У нас есть солидные аргументы в поддержку этого проекта.

Я надеюсь, что все парламентские фракции будут иметь, как я уже говорил, более рациональный и прагматичный подход в последующий период. И я хотел бы также добавить, более последовательным. Давайте не будем забывать, что некоторые из них до недавних пор поддерживали одномандатную систему голосования. Было бы печально, если бы вместо аргументов, они предпочли бы цирк и воспротивились бы этому проекту из чистого расчета.

Т.: Вы допускаете идею о том, что намерение по изменению избирательной системы может потерпеть неудачу?

С.С.: ДПМ такой сценарий не учитывает. И это потому, что данный законопроект является хорошим для Молдовы.