Историческая справка: Республикански стадион

Республиканский стадион был построен в 1951-м году по указанию первого секретаря ЦК Компартии Молдавии Леонида Брежнева. Новенькая арена вмещала около 22.000 зрителей, а ее футбольный газон считался, по воспоминаниям старожилов, одним из лучших в Союзе.

Изначально был выстроен в варианте с двумя трибунами (отсутствовали боковые трибуны). В 1956 году футбольный клуб «Буревестник» (так до 1957 года называлась нынешняя команда «Зимбру») вышел в элитный дивизион страны, в результате чего Совет министров МССР издал указание в течение двух месяцев достроить стадион: добавить боковые трибуны, реконструировать уже построенные, устранить неполадки. Строительство велось зимой. Тем не менее, строители вместо установленного срока — 1 апреля 1956 года — уложились до 25 марта. Работы по благоустройству территории, строительству мачт освещения и установке электронного табло были завершены двумя месяцами позже. Стадион сразу же зажил бурной, переполненной спортивными событиями жизнью. Став домом для сильнейшей футбольной команды Республики, он также принимал соревнования легкоатлетов, причем, как республиканского, так и международного уровня.

В 1974 году Республиканский стадион был реконструирован. После этого крупнейший спорткомплекс республики стал занимать площадь 10000 квадратных метров (трибуны были рассчитаны на 21580 мест). На нем были установлены новые резиновые дорожки, световое информационное табло, осветительные мачты, надувной павильон. Несколько лет спустя, разбегаясь по этой резине, прыгунья в длину Вильгельмина Бардаускене установила новый мировой рекорд, впервые в истории «выпрыгнув» из семи метров.

Стадион стал центром проведения не только республиканских, но и многих крупнейших всесоюзных и международных соревнований. Начиная с 1975 года здесь проходили торжественные праздники открытия VI, VII и VIII Спартакиад Молдавской ССР, спортивно-театрализованный праздник в честь недели дружбы советской и кубинской молодежи, матчевая встреча по легкоатлетическому многоборью между командами СССР, ГДР и Болгарии, Всесоюзный день прыгуна, III Всесоюзные сельские спортивные игры, спартакиада средних учебных заведений СССР и чемпионат СССР по многоборью комплекса ГТО, посвященный 50-летию комплекса ГТО.

В последние два десятилетия существования СССР Республиканский стадион был очень востребован. На его территории были организованы массы секций – по футболу, легкой атлетике, тяжелой атлетике, теннису – и практически еженедельно проводились разнокалиберные соревнования и мероприятия спортивно-массового характера.

После обретения Молдовой независимости Республиканский стадион оказался единственным, на котором нашей национальной команде было дозволено проводить домашние матчи. Впрочем, уже тогда стало ясно, что не ремонтировавшийся почти 30 лет стадион не соответствует общеевропейским нормам. Однако единственное, что было сделано, дабы подтянуть арену к зарубежным стандартам – это установка пластиковых сидений, заменивших старенькие, напоминавшие о славных временах «Буревестника» и «Авынтула», деревянные скамейки. Правда, и это благородное начинание не было доведено до конца – выяснилось, что южная и северная трибуны, стоящие еще с того самого 1951-го года, находятся в аварийном состоянии и просто не выдержат установку пластиковых сидений. Ремонт руководству арены было не по карману, так как уже в середине девяностых стадион бедствовал.

И хотя в те годы на Республиканской арене тренировались и играли различные футбольные команды, проходили рок-концерты и собирались воскресные толпы иеговистов, выручаемых от этих мероприятий денег все равно не хватало. В результате трибуны стадиона быстро ветшали, а долги перед коммунальными службами неуклонно росли.

Именно в это смутное время с чьей-то легкой руки часть объектов на территории стадиона была отдана третьим лицам. В южной части арены обосновался израильский культурный центр, в восточной была открыта автомастерская, северо-восточный угол занял спортивный клуб «Кенгуру» (потом там, правда, появилась табличка Федерации Молдовы по сквошу и клуба боевых единоборств «Хваранг»), а северо-западный – парковка и частный теннисный клуб.

Тем не менее, главный стадион страны продолжал медленно, но верно деградировать. Ежегодный косметический ремонт (на что-то более масштабное денег не хватало) положение не спасал. И вот в один прекрасный день инспекторы УЕФА, уже давно закрывавшие глаза на непривлекательный вид арены, все-таки выразили ей вотум недоверия.

На арене навели относительный порядок. Кишиневский «Зимбру» накануне очередного старта в еврокубках на собственные средства отремонтировал подтрибунные помещения, туалеты и засадил некоторые участки газона новым дерном. По некоторым данным, это обошлось клубу почти в миллион леев. В свою очередь, Федерация футбола, также за свои деньги, ремонтировала освещение.

Увы — марафет продержался недолго. Очень скоро арену снова закрыли для международных матчей, и вопрос о ее реконструкции поднялся вновь. 15 июня 2007 года стадион начали рушить, и уже к 22-му августа его каменный забор окаймлял голый пустырь. Плиты и пластиковые сиденья презентовали провинциальным стадионам, памятную плиту о рекорде Бардаускене передали на хранение Федерации легкой атлетики. На стадионе остались только административное здание и объекты, принадлежащие третьим лицам.

Прошло уже 10 лет с тех пор, как Республиканский стадион в Кишиневе закрыт. После сноса трибун и выкорчевывания газона, работы остановились. Сейчас на территории стадиона уже выросли деревья и бурьян, а кое-где появились большие ямы.

По материалам: oldchisinau.com/forum.