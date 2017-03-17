Cиловики Молдовы и Приднестровья сошлись на границе

Молдавские военные будут контролировать приднестровский участок молдавско-украинской границы вместе с украинскими коллегами, причем на их территории.

В Приднестровье отметили, что граница превратилась в линию соприкосновения молдавских и приднестровских силовиков. То, что опасность силового столкновения существует, «НГ» подтвердил глава приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), контролирующей зону безопасности на Днестре, Олег Беляков. По его словам, Украина может стать в этом конфликте одной из сторон.

«Молдова закупоривает Приднестровье, как бочку, со всех сторон», – описал происходящее глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков.

«Новая ситуация означает, что Приднестровье будет полностью находиться в правовом поле Молдовы. Это действительно прямое противостояние сторон. Конфликт (вооруженный конфликт на Днестре в 1992 году. – «НГ») не урегулирован. Но в мирном соглашении от 1992 года, которым мы руководствуемся и сегодня, указано, что стороны не должны вводить друг против друга санкций, блокад и т.д. Однако то, что делает Молдова, входит в противоречие с соглашением, которое в свое время подписали президенты России и Молдовы. Выход на границу со стороны Украины молдавских полицейских, пограничников, таможенников приведет к тому, что ни товары, ни люди с нашей стороны не смогут попасть в Украину. Цель этих мер – раскачать ситуацию в Приднестровье изнутри: начнутся перебои в работе предприятий, не будет реализовано право на труд для населения. Все это может привести к конфликту интересов, и некому будет встать между сторонами. Нынешние политики в Молдове и в Украине глубоко недооценивают последствия создаваемой нынче ситуации. Между тем опасность силового столкновения существует. И Украина может стать стороной конфликта», – сделал прогноз Беляков.

Эта тема может стать наиболее острой в переговорах между сторонами, следует из заявлений политического представителя Приднестровья в переговорном процессе Кишинева с Тирасполем Виталия Игнатьева.

На восточной границе, по его словам, возникает новая, никак не регламентированная «линия соприкосновения» силовых структур сторон». В отличие от западной стороны, где функционирует зона безопасности с миротворческим контингентом, на восточной границе «силовики Молдовы и Приднестровья оказываются друг напротив друга, и нет никаких механизмов регулирования возможной эскалации напряженности».

Тирасполь, утверждает Игнатьев, будет настаивать на включении этого вопроса в повестку дня переговоров в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье – стороны, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели). Приднестровская сторона считает, что дополнительные механизмы контроля на этом участке границы не нужны, тем более что там уже работает европейская мониторинговая миссия EUBAM.

В Кишиневе придерживаются мнения, что на границе с Украиной все спокойно и приднестровцам нечего волноваться. «Статус-кво будет сохранен», – заверил «НГ» директор Национального института стратегических исследований Николай Киртоакэ. «Обостренное чувство тревоги в Приднестровье – это психология окружения. Но все останется как было. Переговоры в формате «5+2» будут продолжаться, хотя они и неэффективны. А ПМР (непризнанная Приднестровская Молдавская республика. – «НГ»), ДНР и ЛНР останутся инструментами политики России. Хотя недавнее заявление Захарченко (лидер ДНР Александр Захарченко. – «НГ») о том, что государственная граница республики в скором времени может пройти в районе реки Днестр, в политику РФ не вписывается. Это похоже на пиар для своих».

Напомним, на пресс-конференции в Донецке лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что указ о госгранице ДНР (по линии соприкосновения сторон) он подписал для того, чтобы правоохранительные органы могли на законных основаниях арестовывать тех людей, которых «мы не хотим здесь видеть». «Если линия фронта через 10 дней будет под Славянском, то, согласно этому указу, это и будет госграницей. Через 50 дней мы можем быть под Харьковом. Знаете, это линия фронта, а линия фронта двигается. А наша настоящая госграница может проходить и по Днестру», – объяснил глава ДНР.

Руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и консалтинга Politicon Анатол Царану сказал «НГ», что «этим заявлением Захарченко подставил Россию». «К тому же вспоминается порядком забытый проект «Новороссия», который включал ДНР, ЛНР, Приднестровье и другие регионы», – заметил эксперт. Что касается нововведений на приднестровском участке молдавско-украинской границы, то, по мнению политолога, «там спокойнее, чем иной раз бывает в зоне безопасности». По его словам, приднестровцы не раз нарушали в зоне режим. «Например, что делать приднестровским силовикам в Бендерах, городе с режимом повышенной безопасности?» – задал вопрос Царану.

Следует пояснить, что Бендеры – город, находящийся под юрисдикцией Приднестровья, но в котором существует двоевластие: там два суда (молдавский и приднестровский), две прокуратуры и два отдела внутренних дел – отряды полиции Молдовы и милиции ПМР. Разрешению конфликта, полагает Анатол Царану, мешает принцип синхронизации вывода с территории Приднестровья российских войск с урегулированием конфликта, зафиксированный в соглашении от 1992 года. «Этот принцип означает, что конфликт не будет разрешен никогда. Если только в этом не будет заинтересована Россия. Но она пока в этом не заинтересована», – утверждает эксперт.

Между тем Тирасполь продолжает считать планы Кишинева и Киева установить совместный пограничный и таможенный контроль на приднестровском участке границы с Украиной самой большой угрозой для переговорного процесса за последние годы.

Однако, утверждает президент Приднестровья Вадим Красносельский, проблему совместного контроля Украины и Молдовы на КПП «Кучурган» можно попытаться решить в рамках переговорного процесса. Для этого работу переговорного формата «5+2» необходимо активизировать.