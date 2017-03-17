Грама подал в отставку

Сегодня на портале правительства опубликована информация о том, что премьер-министр Павел Филип направил президенту Игорю Додону предложение об отзыве с должности министра сельского хозяйства Эдуарда Грама.

Сообщается, что получен запрос от антикоррупционной прокуратуры, в котором предложено отстранить должности министра в связи с проведением процедур по уголовному делу.

Вчера в правительство поступило заявление от Эдуарда Грама, в котором он объявил о своем намерении подать в отставку.

На основании всего вышеизложенного премьер направил сегодня письмо президенту, в котором предлагается отозвать Эдуарда Грама с должности министра сельского хозяйства.

На ту же тему, высказался и спикер парламента, который заявил: «Хотя Грама и является министром, но борьба с коррупцией не зависит от политического окраса или социального статуса. Неважно, министр он или нет, от ДПМ или от другой партии. Я хочу, чтобы прокуроры предъявили доказательства и пошли в суд. Если Грама виноват, пусть ответит, если нет – перед ним извинятся. Главное, чтобы дела не начали "солить", чтобы они попали в суд».

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама был задержан 15 марта в рамках уголовного дела о коррупции. Он подозревается в том, что получил незаконно деньги с целью отчуждения 9,9 га земель, принадлежащих национальному колледжу виноградарства и виноделия в Ставченах. Предполагалось, что после отчуждения хозяйствующий субъект будет вести на участке строительство жилья.

В прошлом Грама был заместителем начальника Кишиневского таможенного бюро, а также генеральным директором Компании «Chateau Vartely».