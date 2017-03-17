Экономика В Молдове увеличили тарифы на отопление и электричество Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы пересмотрело тарифы на отопление и электричество. В частности, административный совет НАРЭ на заседании в пятницу утвердил тариф на поставки отопления предприятием "Termoelectrica" на уровне 1122 лея за одну гигакалорию, что на 54 лея больше, чем кишиневцы платят сейчас. Между тем компания требовала роста до 1132 леев.



Что касается тарифов на электроэнергию, то пока НАРЭ рассмотрело лишь заявку Gas Natural Fenosa. Согласно одобренному агентством решению, тариф на электроэнергию увеличится до 1,99 лея за кВт. По требованию поставщика тарифы на электроэнергию для конечных потребителей, которые подключены к сетям высокого напряжения "Gas Natural Fenosa", должны были повыситься с 1,4 лея до 1,5413 лея, среднего напряжения — с 1,72 лея до 1,7283 лея и низкого напряжения — с 1,92 лея до 2,193 лея.



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