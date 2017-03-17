Воронин: Нужно менять власть, а не избирательную систему

ПКРМ не поддержит одномандатную систему голосования. Об этом объявил лидер коммунистической партии Владимир Воронин.

По словам Воронина, переход к мажоритарной избирательной системе усложнит проблемы, стоящие перед нашей страной, пишет Unimedia.md

"Подкуп избирателей и избранных депутатов станет намного проще, что может привести и, наверняка, приведет к концентрации всей власти государства в руках нескольких человек".

Глава ПКРМ считает недопустимым удаление от участия в выборах жителей Приднестровья. Нынешняя же избирательная система позволяет жителям Приднестровья реализовать свое право на выбор. С точки зрения избирательной системы по одномандатным округам, неизбежны два раунда голосования. А это затянет создание высшего законодательного органа, а после этого и формирование его внутренней структуры.

Мы предполагаем, что власти, продвигая данную избирательную систему, придерживаются принципа "Разделяй и властвуй".

Корни коррупции вовсе не в избирательной системе или иной форме, а в самой власти. ПКРМ не поддерживает изменения в Избирательный кодекс", - сказал Владимир Воронин.