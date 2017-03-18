Додон прождал Путина четыре часа и «наградил» его молдавским вином

Президент Молдовы Игорь Додон приехал в Москву не с пустыми руками. Владимиру Путину он привез несколько десятков бутылок вина из знаменитых Криковских подвалов, объяснив, что они взяты из личной коллекции президента РФ.

- Мое же мне в подарок привезли? - усмехнулся Путин. Но отказываться не стал.

Криковские подвалы, протянувшиеся на 120 км, считаются одним из лучших винохранилищ в мире. Помимо российского президента, свои запасы в местных штольнях хранят Ангела Меркель, Джон Керри, Сергей Нарышкин, патриарх Кирилл и другие известные личности...

Игорь Додон приезжал в Москву совсем недавно - 17 января. Его первый после вступления в должность визит обозначил смену вектора внешней политики Молдавии с проевропейского на пророссийский.

Тогда на встрече с Владимиром Путиным была достигнута договоренность о восстановлении российско-молдавских отношений, изрядно пострадавших за время правления предыдущего президента Николае Тимофти. (Напомним, что в 2014 году из-за подписания Молдовой договора об ассоциации ЕС Тимофти и Путин публично поссорились и с тех пор даже не разговаривали).

В качестве аванса Кремль объявил амнистию молдавским гастарбайтерам (например, входящий в ЕАЭС Таджикистан аналогичного решения добиться от Москвы пока не смог) и, услышав обещания разорвать соглашение с ЕС, согласился на поэтапное возвращение молдавской продукции на российский рынок.

Нынешняя встреча с Путиным была организована по просьбе Додона. "Видя усилия президента Молдавии, направленные на восстановление отношений с Россией, Путин пообещал его принять", - говорит источник, знакомый с ситуацией.

Впрочем, обещать - не значит жениться. В ожидании аудиенции Игорю Додону пришлось томиться в кремлевской приемной без малого четыре часа. Назначенная на 13.00 встреча из-за более важных "ходоков", инкогнито которых не раскрывалось, началась только около 17.00.

ВВП отметил, что хотя последняя встреча состоялась совсем недавно, лидерам двух стран есть, что обсудить - это прежде всего динамика восстановления торговых отношений и "чувствительные вопросы", связанные с урегулированием приднестровской проблемы.

Пока Додон призывал всех участников конфликта к "гражданской дискуссии", его оппоненты в правительстве подсуетились и на встрече с Петром Порошенко договорились о блокаде непризнанной республики со стороны Украины. До конца года на трассе Тирасполь-Одесса должен появиться совместный блокпост, который перекроет для автомобилей с приднестровскими номерами возможность беспрепятственного въезда в Россию. После блокады ДНР и ЛНР эта ситуация не на шутку беспокоит Кремль.

Со своей стороны Игорь Додон заявил о желании обсудить неприятные моменты, как он выразился, "демарши", которые устраивают его оппоненты и противники нормализации отношений с Россией. На прошлой неделе их усилиями был раздут конфликт вокруг задержаний молдавских госчиновников в российских аэропортах, где они якобы подвергаются унижениям и оскорблениям со стороны ФСБ. Парламент и правительство Молдовы передали ноту послу РФ, в которой отмечалось, что до решения этой проблемы молдавским чиновникам и депутатам будет рекомендовано воздержаться от поездок в РФ. В частности, делегация парламентариев откажется участия в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая должна состояться в Москве в конце марта.

- Вы знаете мою позицию, мы категорически против таких демаршей, - оправдывался перед Владимиром Путиным Игорь Додон, - Технические вопросы нужно решать в правительстве, а не поднимать их на политический уровень и делать такие шаги.

По его словам, и граждане Молдавии, и бизнес уже поверили, что черная полоса в отношениях двух стран, длившаяся с 2009 по 2016 год закончилась, и утраченные связи начинают восстанавливаться. В частности, буквально на днях допуск на российский рынок получили еще пять молдавских компаний, в том числе знаменитый винзавод.

- Я и вам сегодня привез подарок: несколько десятков бутылок из вашей личной коллекции, - сказал Додон, уточнив, что коллекция Путина в Криковских подвалах была заложена в 2002-2003 годах. (По данным "МК" - во время празднования 50-летнего юбилея президента РФ, который он отмечал в Молдавии вместе с коллегами из стран СНГ).

Криковские подвалы были построены в известняковых штольнях в 1952 году, одними из первых в них заложили трофейные вина из коллекции Германа Геринга. Сейчас в подвалах хранится более 100 коллекций, самый ценный экземпляр - еврейское пасхальное вино из Иерусалима 1902 года.

Елена Егорова