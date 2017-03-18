Около 400 осуждённых были освобождены досрочно в 2016 году

В течение 2016 года около 400 осуждённых вышли на свободу досрочно. В Молдове условно-досрочное освобождение применяется в том случае, если суд сочтёт возможным исправление осуждённого без отбытия им полного срока наказания. При этом освобождаемое лицо должно в полном объёме возместить ущерб, причинённый его преступлением, а в период пребывания под стражей принимать участие в выполнении оплачиваемых и неоплачиваемых работ по уборке и благоустройству тюрьмы и прилегающей территории.

Заключённые могут подать прошение о досрочном освобождении через своего адвоката или посредством обращения в Департамент пенитенциарных учреждений. Соответствующее решение выносит суд.

В ответе на запрос Агентства IPN Департамент пенитенциарных учреждений разъяснил, что условно-досрочное освобождение применяется в том случае, если заключённый отбыл не менее половины срока наказания, назначенного за совершение незначительного преступления или преступления средней тяжести. Если осуждённый совершил тяжкое преступление, он должен отбыть не менее двух третей назначенного срока наказания, в случае же особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления заключённый должен провести в тюрьме не менее трёх четвертей срока наказания. Лицо, приговорённое к пожизненному заключению, может быть освобождено досрочно, если оно фактически отбыло не менее 30 лет в местах лишения свободы, без учёта льготного зачёта рабочих дней.

В случае несовершеннолетних условно-досрочное освобождение может быть применено, если осуждённый отбыл не менее трети срока наказания, назначенного за совершение незначительного преступления или преступления средней тяжести, не менее половины срока наказания, назначенного за совершение тяжкого преступления, и не менее двух третей срока наказания, назначенного за совершение особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления.

Если в период неотбытой части наказания освобождённое досрочно лицо нарушает общественный порядок, в результате чего к нему применяется административное наказание, либо если это лицо преднамеренно уклоняется от выполнения обязательств, наложенных на него судом при условно-досрочном освобождении, суд вправе принять решение об отмене условного освобождения и направить осуждённого отбывать оставшуюся часть тюремного заключения.

При возвращении такого лица за решётку оно не обязано возвращать единовременное пособие, полученное при досрочном освобождении, но во второй раз оно его не получает.