Михай Гимпу: одномандатная система голосования отдает предпочтение ПСРМ

Одномандатная система голосования отдает предпочтение социалистам и если избирательная система будет изменена соответствующим образом, они могут победить на предстоящих парламентских выборах. Это мнение высказал председатель Либеральной партии Михай Гимпу в ходе телевизионной передачи „În PROfunzime” на телеканале PRO TV Chisinau, передает IPN.

,,В 90-х годах за нас проголосовали 78 процентов населения по одномандатным округам. Тогда мы подумали, как организовать выборы в Приднестровье, и мы пришли к выводу, что только голосование по избирательным округам сможет устраивать всех. В настоящее время в Приднестровье нельзя проводить выборы, потому что люди там давно живут в недемократической среде", сказал руководитель либералов.

Михай Гимпу заверил, что либеральные депутаты не будут голосовать за одномандатную систему. ,,Гимпу не возьмут ни танки, ни давление, ни водка. Граждане высказываются за одномандатное голосование, так как их не информируют о том, что это означает. Лишь депутаты от ДПМ выступают за одномандатную систему голосования".

В ходе телепередачи Михай Гимпу высказал свою концепцию относительно административно-территориальной реформы. ,,У нас много расходов в связи с существующими районами. Они были образованы по политическим принципам, а не по экономическим. Мы ничего не выиграем, если сократим два-три министерства, но оставим районы. Опыт Румынии показывает, что европейские проекты были ориентированы на группы уездов. Я считаю, что в Республике Молдова должны быть три уезда - на севере, на юге и в центре".