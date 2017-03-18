Детские сады будут распускать на каникулы

В детских садах должны быть установлены летние каникулы сроком до 42 дней. Руководители дошкольных учреждений смогут установить их с 1 июня до 31 августа. Обязательным условием является то, что родители должны быть предупреждены за два месяца до каникул. Соответствующие положения содержатся в регламенте, разработанном министерством просвещения.

Директор департамента доуниверситетского образования министерства просвещения Валентин Круду заявил для IPN, что это положение призвано регулировать ситуацию, в которой детские сады и так уходили на каникулы, однако не был установлен промежуток, в течение которого они могут это делать. Согласно регламенту, каникулы должны быть организованы летом, а не тогда, когда хочет учредитель.

„Были ситуации, когда учредители в лице местных примэрий решали закрывать детские сады в течение года, не согласовывая вопрос с министерством просвещения. Мы поставили цель регламентировать определенный период. Положения предусматривают так же, что каникулы должны быть установлены не позднее, чем за два месяца до объявления каникул, чтобы родители были в курсе и могли организовать свой отпуск”, - отметил руководитель департамента.

Круду добавил, что недовольные этим родители должны понимать, что и воспитатели имеют право на отпуск, так же как все педагоги, кроме того, есть медсестра или шеф-повар, которых некому заменить.

По словам руководителя департамента, родители, имеющие несовершеннолетних детей, согласно законодательству, имеют приоритетное право на установление отпусков. Таким образом, они могут организовать отпуск в период, когда дошкольные учреждения закрываются на каникулы. „Говорят только об отпуске матери, а отец, как быть с ним? Оба родителя должны брать на себя эту ответственность”, - сказал руководитель департамента.

Валентин Круду заявил, что статистические данные показывают, что в летний период посещаемость детских садов снижается. Например, в Кишиневе посещаемость сокращается вдвое, а в стране есть населенные пункты, в которых этот показатель доходит даже до 30%. В то же время и научно доказано, что летом детей должны отдыхать.

Валентин Круду добавил, что администрация каждого учреждения должна определить период каникул и принять решение после консультаций с сотрудниками, органами и по согласованию с родителями. Таким образом, учреждения могут организовать каникулы в разные периоды, и администрации детсадов обязаны согласовать с соседними учреждениями временную передачу детей, чьи родители не имеют возможности оставаться с ребенком дома или оставлять их у бабушек и дедушек.

В Республике Молдова работают около 1500 детских садов, которых посещают 150 тыс. детей. В Кишиневе есть 150 детских садов, в которых записано около 35 тыс. детей.