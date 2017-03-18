Государственные и муниципальные учреждения будут преобразованы в хозяйственные общества или ликвидированы

Государственные и муниципальные учреждения должны будут в течение пяти лет реорганизоваться в хозяйственные или акционерные общества. Положение включено в законопроект Министерства экономики. Если через пять лет предприятия не будут реорганизованы, они будут ликвидированы.

Согласно документу, необходимость внесения положений, касающихся добровольного роспуска государственных и муниципальных предприятий, исходит из того, что в настоящее время в Государственном регистре юридических лиц Государственной регистрационной палаты фигурирует около 320 госучреждений, которыми не управляют основатели. Они на протяжении многих лет не работают, не владеют материальными активами и должны быть ликвидированы, сообщает Мoldnews.md.

Проект предусматривает актуализацию и унификацию публичных политик администрирования государственных и муниципальных предприятий к общим нормам корпоративного управления.

Также будут четко определены и разграничены полномочия основателя, админсовета и администратора.

В то же время, чтобы имущество, отнесенное к публичной области, а также социального назначения (жилищный фонд, детсады, лагеря отдыха) не было отчуждено в счет оплаты долгов, предлагается передавать его предприятиям лишь на правах экономического управления и ставить его на бухгалтерский учет на отдельные субсчета. Остальное имущество будет включено в уставной капитал. Здесь предлагается установить «потолок» уставного капитала предприятий в размере минимум 5 000 леев.

Другое предложение касается создания ревизионной комиссии в рамках предприятий, регулирования процесса прекращения деятельности и ситуаций конфликта интересов.

Авторы мотивируют необходимость появления этого документа тем, что существует якобы, риск того, что государство должно будет оплатить любой долг предприятий по решениям ЕСПЧ. В результате постановления ЕСПЧ от 2007 года в рамках иска сельхозкооператива «Slobozia-Hanasei» против Молдовы суд отметил, что, учитывая делегирование некоторых функций государства госпредприятию и значительного контроля над имуществом предприятия, именно государство несет ответственность за любой долг госпредприятия.