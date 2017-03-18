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Политика
Илану Шору вновь продлили арест: адвокаты намерены опротестовать решение
18.03.2017

Мэру Оргеева Илану Шору продлили мандат на арест еще на 30 суток. Решение было принято сегодня, 17 марта, столичным судом сектора Буюканы.

Согласно решению судей, рассмотрение дела продолжится, а Илан Шор пробудет под домашним арестом до 18 апреля 2017 года. Адвокат Юлиан Бэлан заявил, что данное решение необоснованное и он его оспорит.

«Был принят запрос государственного обвинителя в связи с продлением превентивной меры. Суд его одобрил, а мы считаем его необоснованным, так как он противоречит практике Европейского суда, национальных норм о применении и продлении превентивных мер. Разумеется, мы опротестуем этот запрос, как и раньше и надеемся, что Апелляционная палата Кишинева примет во внимание обоснованные аргументы, представленные защитой Илана Шора», - заявил адвокат.

Прокурор Андрей Бэешу заявил о том, что сегодня был заслушан лишь один свидетель по причине ограниченного времени.

«Был продлен предварительный арест. Заявления свидетеля были заслушаны. Речь о экс-представителе Банка де економий, который подтвердил, что в 2013 и 2014 году Илан Шор настаивал на предоставлении этих невозвратных кредитов. Время было ограничено», - сказал прокурор», - сказал прокурор.

Напомним, что Илан Шор находится под домашним арестом с 5 августа 2016 года в связи с решением судей Апелляционной палаты. Оргеевский мэр был задержан 22 июня 2016 года и является обвиняемым по делу о мошенничестве и отмывании денег. 


 
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