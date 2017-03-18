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Политика
Министра Эдуарда Грама перевели под домашний арест на 30 суток
18.03.2017

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эдуард Грама помещен под домашний арест на 30 суток.Таким образом, судьи буюканского суда частично удовлетворили запрос прокуроров, требовавших выдачи мандата на предварительный арест в изоляторе на этот же срок.

По словам адвоката Петру Балана, решение является необоснованным, поскольку никаких доказательств предоставлено не было. Также он считает, что освобождение его из-под судебного конт роля было бы достаточно.  

На вопрос о состоянии здоровья министра, адвокат ответил, что он чувствует себя лучше и был выписан из больницы.

С другой стороны прокурор Дорин Компан заявил, что Эдуард Грама обвиняется в пассивной коррупции. Совершение преступления, которое ему инкриминируют, входит в разряд крупных, так как в деле фигурирует сумма, превышающая 200 тысяч леев.  

Напомним, что министр сельского хозяйства был задержан 15 марта офицерами НЦБК на 72 часа. Это произошло поле того, как прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе в кабинете министра.

А сегодня премьер-министр Павел Филип направил президенту Молдовы Игорю Додону письмо, в котором предлагает отозвать Эдуарда Грамма с поста министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.


 
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