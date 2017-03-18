Россия продлит сроки миграционной амнистии для граждан Молдовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Глава молдавского государства сказал, что отдельно поблагодарил президента России за миграционную амнистию определённых категорий молдавских граждан и обратился к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с амнистией и для остальных 33 тысяч граждан Молдовы, которые сейчас дома, допустивших нарушения в период пребывания на территории России.

«Попросил продлить сроки миграционной амнистии после 20 марта, чтобы этой возможностью смогли воспользоваться максимальное число молдавских граждан, работающих в России. Владимир Путин сказал, что продление будет», - написал Игорь Додон.