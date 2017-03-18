Додон разочарован руководством парламента и правительства

Президент Игорь Додон, который находится с рабочим визитом в Москве, привез президенту Владимиру Путину вино из его же коллекции из подвалов комбината "Крикова".

Как передается со ссылкой на российские СМИ, об этом он сообщил в пятницу в начале встречи с президентом России.

В начале встречи он посетовал на руководство парламента и правительства, которые передали Ноту протеста России, и предложил Путину в ходе переговоров обсудить недавний "досадный случай дипломатического демарша", а также вопросы развития двусторонних отношений.

"Динамика – положительная. Конечно, было бы неплохо сегодня обсудить и вопросы экспорта, и мигрантов, и Приднестровья. И случай дипломатического демарша правительства и парламента на прошлой неделе. Технические вопросы не надо поднимать на политическом уровне, делая такие шаги", – сказал Додон.

Он поблагодарил российского коллегу за реализацию достигнутых в январе договоренностей в том, что касается возвращения молдавской продукции на российские рынки, а также амнистии для мигрантов РМ.

В свою очередь Путин предложил обсудить сотрудничество в экономике и напомнил, что в этом году РФ и РМ отметят 25-летие начала дипломатических отношений.

"Есть очень важный, очень чувствительный вопрос, связанный с урегулированием приднестровской проблемы, об этом мы с вами отдельно поговорим", – сказал Путин.

В своем выступлении на бизнес-форуме, организованном "Деловой Россией", Додон отметил, что за два месяца, прошедших после встречи с президентом РФ, есть первые конкретные результаты.

"Уже около 130 компаний из Молдовы, производителей, могут поставлять свои фрукты, овощи на российский рынок. Из винодельческих – около 20, последние пять были одобрены буквально несколько дней назад... Уже три консервных предприятия могут поставлять свою продукцию. Мы начали постепенно возвращаться на российский рынок", – сказал президент.

Он выразил надежду, что и российские инвесторы "будут более активно смотреть и возвращаться в Молдову".

"Я знаю, что в последние годы вы смотрели осторожно на Молдову. Непонятно, что там происходит, какие-то смены очень частые правительств, политические кризисы. Я хочу вам дать четкий сигнал: мы вас ждем в Молдове... Политических рисков не будет", – заверил Додон.