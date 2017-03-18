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На устах
Кого волнует судьба простого гражданина Молдовы
18.03.2017

Колумнист Sputnik размышляет, почему жизнь и судьба большей части населения Молдовы становится все более пессимистичной

Просматривая в последнее время аналитику Гугла, я обратил внимание, что особой популярностью у посетителей сайтов Sputnik Молдова пользуются материалы, посвященные Brexit. Объяснение очень простое — десятки тысяч наших земляков, уехавших на заработки в Великобританию, волнует свое будущее — не попросят ли их покинуть остров. Обеспокоенные люди ищут любую информацию, которая подсказала бы им, к чему готовить себя, свои семьи.

Попробуйте ответить с трех раз — обеспокоился ли судьбой земляков какой-нибудь государственный орган Молдовы, ответственный за судьбы граждан страны? Уверен, что ответ вам придется искать очень долго и, думаю, вы его скоро не найдете. О трудовых мигрантах вспоминают только тогда, когда приходит пора выборов и при подсчете денег, которые они переслали своим родственникам в Молдову.

Печальные истории двух женщин из подъезда моего дома: История первая, трагическая … Эту стройную соседку лет сорока я встречал у лифта почти каждое утро. Она шла на работу, я возвращался с тренировки. Недавно эти случайные встречи прекратились. Я как-то сразу на это и не обратил внимания, пока не увидел на входной двери подъезда объявление с просьбой не ставить перед ним с такого-то часа по такой свои автомобили. Так получилось, что как раз в это время я решил заехать за чем-то домой и заметил перед подъездом группу людей, окруживших с венками и цветами в руках гроб. В нем покоилась моя соседка, с которой мы по утрам иногда встречались у лифта. …Случившаяся с ней трагедия — результат реформы молдавского здравоохранения. Год назад она, извините, имени безвременно ушедшей из жизни женщины не знаю, почувствовала себя плохо и обратилась к семейному врачу. Он, ничтоже сумняшеся, назначил ей какое-то лечение.Через месяц, когда соседке стало хуже… Короче, когда ей стало уже совсем невмоготу, она получила направление в онкоинститут. Но было поздно. И за год, с того момента, как моя соседка пришла на прием к семейному врачу (через силу называю этого горе-специалиста врачом), — молодая цветущая женщина ушла из жизни.

Я не хочу кликушествовать, но подобные трагические случаи имеют место сегодня, будут и в будущем. Не собираюсь рассуждать о низком профессиональном уровне части молдавских врачей.  У нас в стране много талантливых, одаренных специалистов. Хочу заметить другое: навязанная извне реформа здравоохранения страны довела медицинское обслуживание населения до абсурда. Дошло до того, что больному надо записываться на прием к семейному врачу чуть ли не за месяц. А попадая к иному из них, оказываться в ситуации, которая случилась с молодой женщиной, о которой я рассказал. Есть ли какие-либо перспективы на улучшение дел в этой отрасли? Не знаю… Сомневаюсь… История вторая, о безысходности  …Эта старушка, баба Вера, как просит она себя называть, целый день сидит, закутавшись в какое-то тряпье, на скамейке напротив моего подъезда. Когда никто из соседей, как она считает, ее не видит, она роется в мусорных контейнерах. Нет-нет, баба Вера не ищет там пищевые отходы. Она собирает картон, чтобы потом сдать его в пункт приема. Мы с женой регулярно помогаем ей деньгами. Беря их, она краснеет; так долго благодарит, что нам самим становится неудобно.

У меня давно крутится в голове, как я понимаю теперь, чисто риторический вопрос: "Почему государство так безразлично относится к этой довольно многочисленной прослойке нашего общества?". Мне могут возразить — им платят пенсии. Но попробовал ли кто-нибудь из чиновников прожить на те мизерные деньги, которые старики получают?! А ведь страна тратит немалые средства на содержание целого министерства, которое громко называется "министерство труда, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ и семьи". 

Уверен, баба Вера и слыхом не слыхивала, что есть какие-то социальные работники, первейшая из обязанностей которых заботиться о людях, подобных ей. Что нужно, чтобы решить проблемы, которые до сегодняшнего дня казались нерешаемыми В колонке я задался вопросами: почему судьба молдавских трудовых мигрантов, в частности, в Великобритании оказалась на обочине внимания наших властей; почему люди становятся жертвами реформ в молдавском здравоохранении; почему баба Вера и многие граждане Молдовы ее поколения оказались в стране брошенными и забытыми?

Для решения этих и других подобных проблем, мне кажется, надо, чтобы каждый из власть имеющих сделал совершенно простую вещь — поставил себя на их место. Конечно, это почти несбыточная мечта. Испытание медными трубами редко кому удается пройти.

Но, к счастью, положение дел в Молдове медленно, но обнадеживающе меняется. Президент страны Игорь Додон инициировал перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о судьбах молдавских трудовых мигрантов в России. Когда о проблеме говорят два президента — это воодушевляет. Любопытно, а кто-то, хотя бы представители дипмиссии Молдовы в Соединенном Королевстве, поинтересовались у властей Великобритании, к чему готовиться нашим землякам, что делать им в создавшейся ситуации? Я не знаю. От равнодушия государства убежать очень трудно. А вы как считаете? Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.


 
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