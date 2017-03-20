Ренато Усатый: Жизнеспособное молдавское государство возможно только на основе новой Конституции

Молдове нужны новая Конституция и новая власть. Об этом объявил лидер "Нашей партии” в ходе V чрезвычайного съезда, прошедшего 18 марта в Кишиневе. Изменения должны коснуться также Уголовного кодекса. Поправки, которые предлагает "Наша партия”, предполагают, что судьи, прокуроры и другие представители правоохранительных органов за взятки могут получить наказание в виде тюремного срока не менее 15 лет. Еще один законопроект касается «политического туризма». Оппозиционное политформирование собирается законом запретить это явление и наказывать «перебежчиков».

"Наша цель – построение жизнеспособного молдавского государства, которое бы обеспечило сохранение развития народа. Фактически это означает создание новой модели молдавской республики в результате всенародной разработки и принятия новой Конституции и полной смены власти в стране”, – заявил в своем выступлении по прямой видеосвязи из Москвы лидер "Нашей партии” Ренато Усатый. "Для преодоления депрессии, для выхода на правильный путь нормального развития необходимо полное переформатирование власти. И мы этого вместе с вами добьемся. Нынешний режим проводит политику геноцида. Эти бандиты превращают Молдову в дом престарелых, чтобы в итоге превратить Молдову в кладбище. Мы не имеем права им это позволить, чего бы это нам не стоило. С Плахотнюком у Молдовы нет будущего!” – уверен Усатый.

«Продолжающаяся коррупция в судебной системе подрывает не только основы демократии, но и самой государственности Молдовы. Очевидно, что повышение зарплат судьям и прокурорам, а также формальная реформа судебной системы и органов прокуратуры без введения новых норм против взяточников в судебных мантиях и прокурорских мундирах не дали и не дадут ощутимых результатов, – также говорится в Резолюции V внеочередного Съезда партии. – «Наша Партия» выступает за изменения в Уголовном кодексе статей, которые касаются получения взяток судьями и прокурорами. Наказание за данное преступление должно составлять не менее 15 лет лишения свободы».

«Мы настаиваем на деполитизации институтов государственной власти. На передаче под контроль оппозиции Генеральной прокуратуры, Центральной избирательной комиссии, Координационного совета по телерадиовещанию и Счетной палаты. Не хотят передать под контроль оппозиции, пусть передадут под контроль гражданского общества!» – добавил в своем докладе по видеосвязи из Москвы лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

Также партия настаивает на запрете политической миграции на законодательном уровне. «Партийно-политический туризм стал не только прибыльным делом для отдельных местных избранников и депутатов, но и элементом обеспечения безграничной власти действующего режима. «Наша Партия» выступает за разработку законодательных норм, гарантирующих соблюдение избранниками своих обязательств. Этими нормами будет запрещен переход народных избранников всех уровней из одной партии в другую, с введением конкретных санкций», – говорится в резолюции съезда.

Законопроект «Наша партия» передаст президенту Молдовы Игорю Додону, чтобы глава государства представил его парламенту в качестве законодательной инициативы. «В случае ее отклонения парламентским большинством, «Наша партия» оставляет за собой право инициировать референдум по утверждению закона о запрете перехода из одной партии в другую после избрания по партийному мандату на выборную должность», – предупреждает оппозиционная партия в своей Резолюции.

На съезде присутствовали все 45 примаров, избранных от «Нашей партии»: 12 – городов и 33 – сел. Примара города Бессарабка Валентина Чимпоеша, арестованного за день до съезда по надуманному обвинению, представляла его супруга.

Перед началом работы съезда в открытом режиме прошло заседание национального совета «Нашей партии», в ходе которого были избраны два вице-председателя партии – Елена Грицко и Дмитрий Чубашенко. В ходе работы съезда Дмитрий Чубашенко также был избран членом национального совета партии, который теперь состоит из 14 человек.

Съезд приветствовали гости из России. С трибуны партийного форума выступили член комитета Госдумы по международным делам, член высшего совета ЛДПР Борис Морозов; заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, член Высшего совета ЛДПР Борис Чернышов; член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, куратор Всероссийской молодежной организации ЛДПР Василий Власов. Представители ЛДПР, депутаты Госдумы пожелали «Нашей партии» успеха в политической борьбе и победы, а также осудили репрессии, развернутые властью против активистов и сторонников «Нашей партии».

В дебатах с центральной трибуны съезда выступили вице-председатели «Нашей партии» Елена Пануш, Николай Ципович и Илиан Кашу; вице-примар муниципия Бельцы Игорь Шеремет; член национального совета «Нашей партии», координатор партийной организации Бельц, муниципальный советник Николай Григоришин, примар г. Вулканешты Виктор Петриоглу; член национального совета «Нашей Партии», примар г. Дрокия Нина Черетеу, примар г. Рышканы Виктор Богатько.

Делегаты съезда приняли решение приступить к разработке новой редакции Программы и Устава «Нашей партии».

После завершения работы V внеочередного съезда делегаты и активисты «Нашей партии» маршем прошли до тюрьмы №13, в следственном изоляторе которой содержатся Валентин Чимпоеш и Феликс Гринку. Активисты, в том числе вице-председатели «НП», провели митинг, требуя немедленного освобождения политзаключенных.