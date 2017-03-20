Василе Бумаков: У японцев есть, чему учиться

Японское общество уважает себя и сумело внедрить эффективную экономическую систему, тем самым Япония стала одной из самых развитых стран мира. Потому что общество остается единым, страна продолжает быстро развиваться и оказывает практическую помощь странам на всех континентах мира. Об этом заявил посол Республики Молдова в Токио Василе Бумаков. Дипломат отметил в передаче „Loc de dialog” (,,Место для диалога") Radio Moldova, что у японцев есть, чему учиться, передает IPN.

Посол отметил, что то, чего добилась Япония после Второй Мировой войны это просто чудо, в том числе экономическое чудо. По словам дипломата, японское общество уважает себя, ему удалось реализовать эффективную экономическую систему, оно остается единым. Василе Бумаков сказал, что японцы свято хранят свою культуру и традиции. Они сохранили также уважение друг к другу, они очень скромные, наслаждаются жизнью и столь хорошо сочетают ее с трудом. У японцев есть, чему учиться.

,,Вот, что значит единое, крепкое общество и я каждый раз думаю, что у нас все практически наоборот и это очень большой недостаток для нашей страны", отметил посол.

С точки зрения оказания помощи Республике Молдова, посол отметил, что, до принятия решения, японцы очень хорошо документируются, они убеждаются, что есть области, которые приносят пользу большему количеству людей и что они будут оказывать положительное воздействие на окружающую среду. В связи с этим, прошлый год был довольно продуктивным для Республики Молдова, которую посетил ряд японских делегаций и реализация совместных проектов будет продолжена.

Посол сказал также, что он стремится к тому, чтобы продвигать как можно больше молдавского, с тем, чтобы нашу страну лучше знали в Японии, в том числе молдавское вино среди японских потребителей. Дипломат отметил, что Молдова располагает очень многими хорошими товарами, но их необходимо продвигать. Лично он, например, при представлении молдавских вин, стремится готовить и блюда молдавской кухни, большим успехом пользуется молдавская зяма с домашней лапшой.

Василе Бумаков отметил, что японцы проявляют большой интерес к Республике Молдова, в том числе к таким событиям, как Фестиваль вина. И Республика Молдова нуждается в японских туристах, но она нуждается и в инфраструктуре, а эту высокодоходную отрасль следует развивать. Посол выразил надежду, что многим молдаванам также удастся посетить Японию, так как там созданы все условия для посещения многих достопримечательностей, благодаря очень хорошо организованному транспортному обслуживанию.

Дипломатические отношения между Республикой Молдова и Японией были установлены 16 марта 1992 года.