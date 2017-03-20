Требование ЕС о проведении реформ и пророссийские планы президента Додона

Дионис Ченуша

Реформы, проводимые властями страны под руководством Демократической партии и, соответственно, политика-олигарха Владимира Плахотнюка, в том числе неполные или недостаточно заслуживающие доверия, европейцы не могут проигнорировать. Многие из этих реформ были проведены с европейской помощью, как из источников Евросоюза, так и за счёт средств отдельных государств-членов ЕС. Потому оценки осуществлённых реформ, будучи результатом беспристрастного анализа, могут отличаться от реального отношения к властям страны.

Таким образом, Отчёт о выполнении Соглашения об ассоциации, скорее, представляет собой документ объективный, сбалансированный и краткий (всего 13 страниц), в котором Европейская комиссия и дипломатия ЕС (Европейская служба внешних действий) подводят итоги примерно двух лет реализации Повестки дня ассоциации и освещают имеющиеся в Молдове недостатки политического, институционального и отраслевого характера. Конечно, некоторые считают документ недостаточно придирчивым. Но отчёт призван оценить не власти страны как таковые, но то, как проводятся реформы, ответственность за которые власти взяли на себя. Следовательно, Отчёт мог бы выглядеть более критическим лишь в том случае, если бы критерии оценки, согласованные в 2014 году, были более строгими. Но они были установлены Евросоюзом совместно с прежними властями, в состав которых, помимо ДПМ, входили другие партии (ЛДПМ, ЛП). Более критический отчёт может быть подготовлен в будущем, если это позволят те цели, что будут включены в следующую Повестку дня ассоциации. Однако эти цели согласовываются в двустороннем формате, в связи с чем они не могут быть навязаны Евросоюзом в одностороннем порядке.

Параллельно с этим, президент Игорь Додон совершил свой второй визит в Москву (первый состоялся в начале этого года – 17 января). Цель президента Молдовы состояла в том, чтобы подчеркнуть результаты, достигнутые в ходе диалога с Москвой и благодаря прямым контактам с президентом России Владимиром Путиным. Заимствование имиджа российского лидера было не единственной целью молдавского президента. Основной задачей было внести вклад в электоральный капитал Партии социалистов в преддверии выборов 2018 года. Планы социалистов и президента Додона зависят от того, насколько им удастся остановить европейскую интеграцию. Этот сценарий осуществится лишь в том случае, если население будет постепенно убеждено в необходимости сблизиться с Россией и, соответственно, вступить в Евразийский союз. Только исказив повестку дня европейской интеграции, президент Додон сможет рассчитывать на хорошие результаты его партии на выборах в 2018 году. Однако, чтобы действительно отказаться от европейской интеграции, но не от сотрудничества с ЕС, президенту Додону необходимо (вновь) связать Молдову и её граждан с Россией, как в политическом плане, так и в экономическом.

Каково содержание Отчёта о выполнении Соглашения об ассоциации?

Отчёт о выполнении Соглашения об ассоциации (13 марта 2017 г.) является вторым важным документом после нелицеприятных Выводов Совета ЕС от 15 февраля 2016 года, в которых Брюссель описал стоящие перед Молдовой проблемы. Оба этих документа были опубликованы в период правления Демократической партии (который ведёт отсчёт с декабря 2015 года) и очень ясно указывают на то, что Евросоюз всё лучше разбирается в закулисьи молдавских реалий. Конечно, Выводы Совета, сформулированные по итогам банковских махинаций, вскрывшихся в декабре 2014 года, были намного жёстче, чем Отчёт, подготовленный в более спокойный период 2016–2017 годов. Конечно, это спокойствие является лишь частичным, оно обусловлено контролем властей страны над основными государственными учреждениями. Ведь благодаря монополизации власти в стране политический акт стал более линейным, даже если на первый план и вышла пророссийская Президентура, возглавляемая Игорем Додоном.

Как бы то ни было, Отчёт о выполнении Соглашения об ассоциации не даёт исчерпывающей оценки реализации всего Соглашения об ассоциации, а концентрируется строго на тех целях, что были согласованы Кишинёвом и Брюсселем. Отчёт вытекает из приоритетов, определённых обеими сторонами в 2014 году, и прослеживает прогресс, достигнутый с момента парламентских выборов 2014 года. Основное внимание в документе уделено положению с верховенством права, правами человека, ситуации в судебной системе и в сфере борьбы с коррупцией.

С одной стороны, этот документ носит описательный характер и перечисляет достижения, одновременно перечисляя задолженности, но без излишних подробностей. Основными проблемами, которые можно выделить в Отчёте, являются сосредоточение СМИ в руках немногих владельцев, монополизация рекламного рынка, слабость судебной системы в сфере защиты прав человека, давление на судей, а также широко распространённое мнение о коррупции в высших эшелонах власти. В сфере торговли большинство выявленных проблем связаны с отсутствием вторичного законодательства и, соответственно, с ограниченным институциональным потенциалом. В то же время, указано на противостоящую бизнесу системную коррупцию, которая отражается на притоке инвестиций и, таким образом, на привлекательности страны в целом.

С другой стороны, в документе обозначены те направления, которые требуют дополнительных усилий. Так, в Отчёте указано на необходимость повышенной подотчётности правящих партий и политического класса в целом перед гражданами страны. Также подчёркивается важность повышения неподкупности судей. В области средств массовой информации авторы Отчёта считают необходимым принять новый Кодекс телевидения и радио. Также нужны улучшения в сфере управления государственными средствами. Указано на необходимость укрепить нормативно-правовую базу в сфере борьбы с дискриминацией и насилием в семье, положить конец злоупотребления в отношении детей с ограниченными возможностями, находящихся на попечении специализированных учреждений. Особое внимание уделено необходимости расследовать случаи мошенничества в банковском секторе берегу, по итогам которого все виновные должны понести ответственность.

Наконец, авторы Отчёта напоминают о том, что в 2014–2016 годах ЕС предоставил Молдове в качестве финансовой помощи 310 миллионов евро. Европейские средства получили такие направления, как реформирование государственных финансов, сельское хозяйство и развитие сельских районов, внедрение УВЗСТ, местные органы самоуправления, реформирование полиции, сотрудничество с гражданским обществом. В 2017–2018 годах Брюссель готов предоставить ещё около 100 миллионов евро, но они будут выплачены тремя траншами и на основе жёстких условий. По этим причинам ЕС будет всё больше настаивать на конкретных усилиях со стороны властей. Это может стать ключевым рычагом в руках гражданского общества, свободных СМИ и настоящей проевропейской оппозиции.

Президент Додон углубляет диалог с Россией

В ходе визита в Москву президент Игорь Додон поставил перед собой цель извлечь максимальную выгоду из всех аспектов взаимоотношений с Россией. В связи с этим он встретился с президентом России Владимиром Путиным, Патриархом Кириллом, секретарём СНГ Сергеем Лебедевым и представителями российского бизнеса.

По итогам встречи президент России озвучил лишь одно обещание – о решении проблемы молдавских мигрантов, нарушивших режим пребывания (Kremlin, 17 января 2017 г.). Президент Додон настаивал на расширении амнистии на молдавских граждан, находящихся в стране (около 30 тысяч), которым запрещён въезд на российскую территорию. К этому добавилась и просьба о продлении амнистии для находящихся в России граждан Молдовы (Presedinte.md, 17 января 2017 г.). Помимо проблематики сезонных мигрантов, глава государства выдвинул идею соглашения о признании двойного гражданства для молдавских граждан, постоянно проживающих в России.

Таким образом, президент Додон подтвердил свою заинтересованность в завоевании избирателей, зависящих от российского рынка труда. Также просматривается желание „расшевелить” в политическом и электоральном смысле молдавских граждан, постоянно проживающих в России. В результате этих мер может повыситься уровень легализации граждан Молдовы и активизироваться их циркуляция в/из России. Более того, право на двойное гражданство ещё теснее свяжет молдаван с российским пространством, одновременно дав России новые возможности для вмешательства во внутренние дела Молдовы под предлогом защиты прав молдавских граждан. Этот риск подтверждается недавними российскими инициативами по упрощению процедур получения гражданства России для жителей бывших республик СССР.

Помимо этого, президент Додон планирует приблизить Молдову к России и с помощью стратегического партнёрства. Элементы возможного партнёрства пока неизвестны, как неизвестны и сценарии приднестровского урегулирования, обсуждаемые президентом Молдовы с Путиным за закрытыми дверями.

Кроме возвращения молдавских экспортёров на рынок России, президент Молдовы активно продвигает возможность получения молдавского гражданства в обмен на инвестиции (в размере от 200 тысяч долларов США) среди представителей российского бизнеса (Agerpres, 17 марта 2017 г.). Гражданство и, соответственно, молдавские паспорта позволили бы им пользоваться безвизовым режимом с ЕС, полученным в результате реформ, в том числе и тех, которые критикует Игорь Додон, включая закон о борьбе с дискриминацией.

Также обсуждался религиозный аспект молдо-российских отношений. В ходе встречи с Патриархом Кириллом президент Молдовы подчеркнул, что Православная церковь является основой молдавской государственности, и обратился за поддержкой в создании Общественной платформы по примирению и согласию между жителями берегов Днестра (Presedinte.md, 17 марта 2017 г.).

При всё при этом, за изобилием тем, с которыми президент Додон отправился в Москву, подзабылся его призыв к созданию трёхсторонней платформы Брюссель–Кишинёв–Москва. По мнению президента, эта трёхсторонняя платформа оказалась бы полезна для урегулирования торговых аспектов Соглашения об ассоциации (Presedinte.md, 14 марта 2017 г.), хотя в случае с Украиной она не сработала именно из-за России.

Вместо заключения...

Отчёт о выполнении Соглашения об ассоциации показывает, что одни реформы продвигаются быстрее других, а наиболее медленные из них связаны с верховенством права, судебной системой, борьбой с коррупцией и демонополизацией средств массовой информации. На кону стоят политические интересы и отсутствие подотчётности перед гражданами. Отчёт ЕС очень ясно указывает на необходимость более активных усилий практически на всех направлениях, но более всего – в банковском секторе, судебной системе, в сфере борьбы с коррупцией и средств массовой информации.

Может показаться, что доклад недостаточно придирчив, но он в любом случае содержит в себе основные проблемы, стоящие перед страной. Умеренная доза критики может возрасти, если новая Повестка дня ассоциации будет сформулирована в более жёстких, более реалистичных, но и более амбициозных терминах. Следующая Повестка дня станет отражением как воли властей страны, так и уступок с их стороны.

В настоящее время ЕС завершает разработку Повестки дня ассоциации на 2017–2019 годы. Евросоюз не навязывает этот документ, он согласовывается в ходе двусторонних переговоров. Потому очень важно то, насколько активным и настойчивым способно быть и будет гражданское общество, которое должно требовать постановки как можно более конкретных задач и максимальной требовательности ЕС в отношении Кишинёва. Защита избирательной системы, укрепление банковского сектора и деполитизация учреждений должны фигурировать в числе приоритетов повестки дня.

В то же время, пока взгляды прикованы к властям страны, президент Игорь Додон продолжает выдвигать Россию на первый план, заключая сомнительные соглашения и не встречая серьёзных преград. Европейская интеграция очень уязвима, и президент пытается её затормозить ещё до парламентских выборов 2018 года и, конечно же, после них.

Итак, усилия гражданского общества, свободных СМИ и настоящей проевропейской оппозиции должны быть сфокусированы как на правительстве и парламенте, так и на президенте страны. Оба полюса силы оказывают влияние на восприятие обществом процесса европейской интеграции. Как власти страны, так и Президентура, способны исказить реформы и обратить их вспять, либо самостоятельно, либо за счёт согласованных действий.