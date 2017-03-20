Лишнее звено - должность заместителя министра – обходится казне минимум в 30 миллионов

Думитру БАРБАЛАТ

За последние годы уже в десяти наших министерствах были назначены госсекретари. По статусу госсекретарь, начиная с 2013 года, является государственным служащим – руководителем высшего звена. В то время как заместители министров, начиная с 2009 года, таковыми не являются. Они просто помощники министров.

В соответствии со ст.13(3) закона №98/2012 о центральном отраслевом публичном управлении, государственный секретарь:

a) обеспечивает качественную разработку программ и планов министерства;

b) разрабатывает и предлагает пути выполнения задач и достижения целей стратегических направлений деятельности министерства;

c) координирует деятельность подразделений центрального аппарата министерства в целях выполнения задач и достижения целей стратегических направлений деятельности министерства;

d) координирует деятельность организационных структур, находящихся в сфере компетенции министерства, и обеспечивает оперативное взаимодействие между министром и руководителями указанных структур;

e) реализует функциональную связь между внутренними подразделениями центрального аппарата министерства и организационными структурами, находящимися в сфере компетенции министерства;

f) обеспечивает мониторинг и оценку выполнения задач и достижения целей стратегических направлений деятельности министерства, а также отчетность по их реализации;

g) следит за исполнением законодательных и нормативных актов, инициированных министерством;

h) обеспечивает разработку проектов законодательных и нормативных актов, отвечает за их качество в аспекте соблюдения требований законодательства по их разработке, обоснованию, согласованию, публичному консультированию, экспертизе и доработке;

i) обеспечивает согласование проектов законодательных и нормативных актов, относящихся к вверенным министерству областям деятельности, разработанных другими министерствами, другими центральными административными органами и органами публичной власти;

j) и, как всегда, чтобы что-то еще не забыть - выполняет иные служебные функции и специфические обязанности в соответствии с положением об организации и функционировании министерства или порученные министром.

Министры-члены правительства, согласно, ст.29 закона о правительстве, несут ответственность за порученные им сферы деятельности и за деятельность правительства в целом; принимают участие в рассмотрении вопросов на заседаниях правительства и его президиума; могут вносить в правительство предложения о рассмотрении вопросов, входящих в его компетенцию, выступать с инициативой разработки постановлений и ордонансов правительства.

Скромные, совсем скромные обязанности у министров в сравнении с госсекретарями.

Замминистра по закону ни за что не отвечает. Он просто помощник министра. В регламентах министерств полномочия замминистров также не разграничены. Хотя во всех регламентах сказано, что министры должны определить, разграничить полномочия для каждого своего зама.

Видимо, все из-за того, что госсекретари по законным своим полномочиям – больше, чем министры. И для других не остается полномочий.

В этой связи вопросы. Нужны ли вообще заместители министров - помощнички, которые ни за что не отвечают и зачем сохраняется эта должность-рудимент?

В большинстве стран в министерствах назначают только госсекретарей. За исключением Израиля, где министр может при необходимости назначить себе одного зама. А в Румынии назначают генеральных секретарей как карьерных госслужащих на конкурсной основе либо через экзамен. Им полагаются один-два заместителя. Назначают и госсекретарей, и их заместителей, которые оставляют свои должности одновременно со сменой министра. Они уже политические. То есть в Румынии в министерствах есть министры, генсеки, их замы и госсекретари со своими замами.

У нас в министерствах работают центральные аппараты для министров, заместителей и генсека госканцелярии, согласно закону №199/2010 об ответственных госдолжностях, им полагается еще назначать и кабинеты со статусом управления.

Итак, 16 министров + 44 замминистра + генсекретарь госканцелярии х 5 единиц, персонал управления = 305 госчиновников при начальниках высшего ранга. А всего в министерствах и госканцелярии 2204 госслужащих. То есть указанная категория так называемых помощников комиссаров составляет 14 процентов. А по годовой скромной зарплате (без надбавок) это около 30 миллионов лей. Не многовато ли? А кто работать будет?

Но даже если допустить, что все указанные категории – министры, заместители министров и госсекретари - так уж еще необходимы, то, как и для госсекретарей, нужно в законе для министров и замов прописать основные их обязанности. На худой конец предусмотреть это в регламентах министерств. Потому как в настоящее время в регламентах для заместителей министров определено: они должны координировать, согласно обязанностям, определенным министром, деятельность внутренних подразделений центрального аппарата министерства (каких, если согласно закону, все это прерогатива госсекретаря?). А также (дежурная формулировка) выполнять другие обязанности в соответствии с положениями действующего законодательства (в законе для замминистров ничего не предусмотрено) или специальными распоряжениями министра.

Сегодня ситуация такова. Только по схеме организационной структуры (органиграмме) минюста можно выяснить полномочия каждого в отдельности замминистра. И все это объяснимо. В минюсте нет должности госсекретаря. В других министерствах, где есть госсекретари, при их законных функциях (такие же, как у министров), практически невозможно разграничить какие-либо полномочия и замминистров. То есть сама реальность указывает на замминистров, как на лишнее звено в иерархии управления министерствами.