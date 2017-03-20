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Общество
Ежедневно в мире гибнут более семисот пешеходов и обычно в бедных странах
20.03.2017

Ежедневно в мире гибнут 752 пешехода. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Большинство жертв дорожных аварий - жители бедных стран.

 Самым безопасным для пешеходов государством ВОЗ называет Микронезию: в этой небольшой островной республике в прошлом году в ДТП погибли два человека. Следующая по уровню дорожной безопасности - Швеция, известная большими инвестициями в  реконструкцию дорог. Замыкает тройку лидеров Великобритания, где действуют строгие законы, касающиеся вождения в пьяном виде.  

В десятку самых безопасных для пешеходов стран вошли Сан-Марино, Швейцария, Голландия и Дания.  А замыкают список Ливия, Кения и Танзания, где самый высокий показатель смертности в результате ДТП.


 
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