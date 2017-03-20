Додон подписал указ об отставке Грамы

Президент Игорь Додон подписал сегодня указ об отставке министра сельского хозяйства Эдуарда Грамы, сообщае Noi.md.
Додон сказал, что готов подписать такие указы даже чаще, потому что в правительстве «все еще много коррумпированных чиновников».
«Я ожидаю, что в ближайшее время еще будут такие инициативы. В правительстве по-прежнему довольно много коррумпированных чиновников. Я буду подписывать указы об отставке любого члена правительства Филипа. В должности министров нужно продвигать технократов, настоящих профессионалов, а не выбирать их по политическим критериям. Я хоть каждый день подписывать указы об отставке чиновников этого правительства», – заявил сегодня Додон.
Отметим, что Эдуард Грама был задержан 15 марта по подозрению в пассивной коррупции, в рамках уголовного дела о незаконном отчуждении имущества Национального колледжа виноградарства и виноделия. Впоследствии Буюканский суд принял решение о переводе министра под домашний арест на 30 суток. Премьер-министр Павел Филип недавно передал письмо президенту Игорю Додону, в котором просил отставки министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуарда Грамы.