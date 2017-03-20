Осталеп о возможности своего участия в политике

Бывший заместитель министра иностранных Валерий Осталеп, являющийся в настоящее время директором Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, говорит, что не видит себя сейчас в политике, отмечает Noi.md.

Политолог утверждает, что сегодня чувствует себя уверенно именно там, где он работает, и не видит необходимости «играть по правилам, навязанным кем-то другим». Осталеп согласился открыть скобки этой темы в ходе неформальной встречи с группой молодых участников проекта «i-Expert».

«Я никогда не называю себя политиком. Считаю, что у меня есть некоторый опыт в той сфере, где я работаю, добился определенных успехов, особенно за рубежом, и это позволяет мне верить, что справляюсь хорошо. В наших нынешних условиях у меня нет никакого интереса к занятию политикой, и могу объяснить, почему. Играть по их правилам означало бы лгать вам, так что я потерял бы в навязанном ими состязании, нужно играть по их правилам и быть хуже, чем они, чтобы выиграть. Я сторонник теории, что человек должен заниматься тем делом, которое ему нравится. Мне не стыдно представлять себя в той области, в которой я разбираюсь, но политиком я себя не вижу», – рассказал Осталеп.

Валерий Осталеп также отметил, что в политике ты должен быть готов ко многому, если твоя цель состоит в том, что постоянно быть во власти. «В политике ты должен иметь совершенно иные качества: не называть вещи прямо, вступать в коалицию с людьми, которые тебе не нравятся, а потом обмануть их».

Тем не менее, политолог сказал, что готов предложить свой опыт заинтересованным политикам. «Я никогда не отказывался, если кому-то был заинтересован в том, чтобы узнать мою точку зрения по тому или иному вопросу, нет никакой проблемы, будем обсуждать. Для этого мне не обязательно нужны погоны или должность министра. Все это я уже видел, ничего интересного там нет», – добавил Осталеп.