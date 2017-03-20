Синоптики сообщили о долгожданном потеплении в Молдове

После прохладной первой половины марта весна наконец-то вступает в свои права. На предстоящей неделе синоптики обещают до 20 градусов тепла.

В понедельник максимальная температура воздуха составит +13 градусов по Цельсию, а ночью опустится до +3.

Во вторник, среду и четверг будет еще теплее. На севере республики столбики термометров поднимутся до отметки в +18, в центральных районах до +19, на юге страны до +20.

В ночное время суток температура воздуха опустится до +8 градусов по Цельсию.

В субботу на всей территории страны ожидаются дожди. В воскресенье на севере республики похолодает до +10.