Синоптики сообщили о долгожданном потеплении в Молдове

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Общество
После прохладной первой половины марта весна наконец-то вступает в свои права. На предстоящей неделе синоптики обещают до 20 градусов тепла.
В понедельник максимальная температура воздуха составит +13 градусов по Цельсию, а ночью опустится до +3.
Во вторник, среду и четверг будет еще теплее. На севере республики столбики термометров поднимутся до отметки в +18, в центральных районах до +19, на юге страны до +20.
В ночное время суток температура воздуха опустится до +8 градусов по Цельсию.
В субботу на всей территории страны ожидаются дожди. В воскресенье на севере республики похолодает до +10.
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