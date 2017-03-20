20 Марта 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Синоптики сообщили о долгожданном потеплении в Молдове
20.03.2017

После прохладной первой половины марта весна наконец-то вступает в свои права. На предстоящей неделе синоптики обещают до 20 градусов тепла.

В понедельник максимальная температура воздуха составит +13 градусов по Цельсию, а ночью опустится до +3.

Во вторник, среду и четверг будет еще теплее. На севере республики столбики термометров поднимутся до отметки в +18, в центральных районах до +19, на юге страны до +20.

В ночное время суток температура воздуха опустится до +8 градусов по Цельсию.

В субботу на всей территории страны ожидаются дожди. В воскресенье на севере республики похолодает до +10.


 
Количество просмотров:
136
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.