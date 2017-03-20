Работающим беременным законодательно разрешат ходить по врачам в рабочее время

Работодателей Молдовы обяжут предоставлять беременным сотрудницам время на посещение больниц, это предусматривают поправки, принятые парламентом 17 марта.

Работодатель обязан будет оплачивать отсутствие на рабочем месте для прохождения медицинского обследования или консультации на основе письменной рекомендации семейного врача. В документе подчеркивается, что отсутствие, без уменьшения зарплаты, возможно, если медицинское обследование может осуществляться только во время рабочего дня.

Депутат от ЛДПМ Лилиана Палихович предложила установить максимальное время отсутствия в 16 часов в месяц. Среди депутатов есть и те, кто считают, что время нельзя ограничивать.