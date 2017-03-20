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Экономика
Будьте здоровы – живите богато // Растет ежегодно наша зарплата…
20.03.2017

Министерство труда, социальной защиты и семьи опубликовало данные о ежегодном росте зарплаты в секторе экономики.

Как сообщает IPN, согласно информации, размещенной в официальном бюллетене Министерства труда, социальной защиты и семьи, средняя месячная заработная плата в Молдове выросла в 2016 году на 473 лея, по сравнению с 2015 годом.

Если в 2015 году средняя зарплата составляла 4611 леев в месяц, то в 2016 – уже 5084 лея. Поводы для радости этим не исчерпываются. По оптимистичным прогнозам того же министерства, в 2017 году среднемесячная зарплата в секторе экономики еще увеличится, и достигнет отметки 5300 леев.


 
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