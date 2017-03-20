В Кишиневе полиция пыталась помешать вылету депутата ПМР в Москву

Молдавская полиция в субботу пыталась воспрепятствовать вылету в Москву заместителю председателя Верховного совета (парламента) Приднестровья, говорится в заявлении МИД ПМР, размещенном на сайте ведомства.

По данным МИД, по пути в аэропорт Кишинева молдавская дорожная полиция заблокировала на несколько часов автомобиль, в котором следовала вице-спикер. В документе утверждается, что полицейские "путем оказания психологического давления, угрожая применением силовых методов, попытались доставить транспортное средство в инспекторат полиции".

"Череда подобных провокационных акций свидетельствует о развязывании официальным Кишиневом нового витка напряженности в отношениях с Приднестровьем с целью саботирования предметного диалога в переговорном процессе и отдаления перспектив урегулирования комплекса существующих проблем", — подчеркивается в заявлении.

В МИД отметили, что приднестровская сторона обладает основаниями и возможностями для применения соответствующих форм реагирования, а всю ответственность за возможное ухудшение ситуации в диалоге несет молдавская сторона.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.