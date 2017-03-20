Канду: ДПМ собрала уже 350 тысяч подписей в пользу одномандатной системы

Около 350 тысяч граждан со всей страны подписались за изменение избирательной системы Молдовы, инициативы, выдвинутой ДПМ. Об этом в ходе очередного заседания партии сообщил Андриан Канду.

"Инициатива в пользу одномандатной системы находится на рассмотрении Парламента, таким образом, чтобы необходимые критерии были сюблюдены с целью возможности отправки на анализ в Венецианскую Комиссию.Таким образом, каждый гражданин должен иметь доступ к ней, чтобы изучить ее и прийти с предложениями или возражениями. ДПМ сделала эти шаги для того, что дебаты имели место быть и проявлялись прозрачно, "- сказал Канду.

Также по словам Канду, бойкотирование общественных дискуссий некоторыми партиями, отрицает статус партии в целом и оппозиции в частности. Он напоминает, что некоторые партии имели в своей политической программе концепцию избирательной системы или по одномандатным округам или по смешанной системе, и эти идеи получили поддержку. То, что партии сейчас выступают против реформирования политического класса и отказываются от участия в дебатах по этому вопросу, демонстрирует не то, как отчаянно они борются с ДПМ, а насколько они безразличны к молдавским гражданам. Как заявляет Канду, желание об изменении избирательной системы исходит от граждан Молдовы, ДПМ лишь исполняет роль продвижения идеи в Парламент и создания общественных дебатов.