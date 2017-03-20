Бывшего депутата арестовали по подозрению в шпионаже в пользу иностранных спецслужб

Бывшего депутата Юрия Болбочану обвиняют в шпионаже и измене родине. По данным следствия, он сообщал иностранным спецслужбам секретные данные.

Как сообщили прокуроры, расследование начали семь месяцев назад. За это время экс-депутат неоднократно встречался с иностранным агентом. Дома у него при обысках обнаружили мобильный телефон, по которому с ним связывались заказчики. Юрий Болбочану помещен под стражу на 30 суток. За шпионаж и государственную измену ему грозит до 20-ти лет тюрьмы.

"Собрано достаточно улик, подтверждающих измену родине. Иностранная спецслужба завербовала бывшего депутата давно. Он собирал и передавал информацию во вред государству", - заявил прокурор Анатолий Пител.

"Это первый случай в Молдове, когда агента и офицера иностранной спецслужбы поймали с поличным при передаче секретных данных и денег".