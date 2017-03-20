Арест Болбочану - это месть Плахотнюка

Олег ВОЛКОВ

Бывший депутат парламента Юрие Болбочану обвинен в связях с помощником военного атташе посольства России в Молдове Александром Грудиным. Ему предъявлено обвинение в шпионаже и измене родине. Что это – политическая месть? Болбочану вышел из ДПМ как раз в канун подписания соглашения с ЕС и его ратификации парламентом.

Депутат-долгожитель, Болбочану в 2001-2008 годах был членом социал-демократической команды в парламенте. Однако в 2009 году партия не прошла в законодательный орган, и он оказался в Демпартии, объяснив это сходством идеологии и тем, что очень ценит территориальные команды ДПМ, которые «состоят из честных, порядочных людей, преданных социал-демократической доктрине, отличных профессионалов».

После того, как в 2013 году Думитру Дьяков передал пост председателя Демпартии Мариану Лупу, Болбочану оказался в числе тех, кто был не особенно доволен продажей партии Плахотнюку. Говорил он об этом сдержанно. «Не хочу сказать, что доволен ситуацией в Демократической партии, особенно политической деятельностью, и думаю, что мы могли бы добиться гораздо большего», - заявил Болбочану в интервью порталу Трибуна и посетовал: «Граждане и мы сами понимаем, что обещанное во время предвыборной кампании не выполняется, а проблемы, связанные с социальной поддержкой граждан, заработной платой, пенсиями, коррупцией нужно каким-то образом решить. Уверен, что, если мы не выполним обещания в этих областях, будет сложно добиться желаемого результата на парламентских выборах».

Отметим, что в те годы члены ДПМ еще могли без опаски комментировать ситуацию в партии, не думая о том, что все проявления недовольства фиксировались в их личных досье.

Примечательны такие слова Болбочану в том же интервью: «Я довольно долгое время был госслужащим, а затем – депутатом парламента. Пока был на государственной службе, у меня был девиз, и, я думаю, он действителен и теперь: если ты занимаешь должность госслужащего, ты не вправе заниматься частной деятельностью, бизнесом, как это делает большинство депутатов».

6 марта 2014 года на пленарном заседании парламента депутат Болбочану объявил о своем выходе из фракции ДПМ и из партии, сообщив, что не комментирует причин этого шага из уважения к коллегам из территориальных организаций. Вице-председатель парламента, вице-председатель Демпартии Андриан Канду не был столь щепетилен: он объявил, что Болбочану подкуплен, что он не особо проявил себя в парламенте и в ДПМ, и что разочарование в партии в год выборов «выглядит странно». «Если Болбочану или его новые друзья считают, что нанесли удар ДПМ и коалиции, то это всего лишь фантазия, - написал Канду на своей страничке в социальной сети. - В скором времени мы узнаем, сколько денег или рублей стоила вся эта сказка».

После ухода Болбочану в парламентской фракции ДПМ осталось 15 человек, был риск, что найдутся еще перебежчики. У коалиции было 52 мандата, в то время как для парламентского большинства требовался 51. Был риск, что уйдет кто-то еще. Это был тем более ощутимый удар, что ожидалось подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и его ратификация молдавским парламентом. И вот антикоррупционные органы сообщили о задержании с поличным двух человек, которые якобы предлагали депутатам по 250 тысяч долларов за выход из фракций. Список таких депутатов был опубликован в прессе, в нем фигурировал и Болбочану. Между тем парламентские коммунисты не скупились на издевательства. «В криминальной группировке под названием Демократическая партия нашелся один порядочный человек!», - съязвил депутат Марк Ткачук.

Тогда все это так и осталось без последствий. Но прошло время, и выяснилось: никто не забыт, ничто не забыто.

17 марта беглеца из ДПМ задержали, а в доме у него провели обыск. По данным NewsMaker, в постановлении прокуратуры о проведении обыска говорится, что уголовное преследование начато летом 2016 года по статьям УК РМ «измена родине» и «шпионаж». Дело ведет прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Речь идет о якобы конспиративных встречах Болбочану с помощником военного атташе посольства России в Молдове Александром Грудиным. «Принимая во внимание события на Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране», – цитирует издание постановление прокуратуры.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Возникает целый ряд вопросов. Прежде всего, почему не привлекают за измену родине тех, кто открыто пропагандирует ликвидацию молдавской государственности и прессует общество с целью заставить его смириться с идеей объединения с Румынией? Какое нам дело до ситуации на Украине, если Киев цинично решил использовать наш Днестр во имя своей выгоды и оставить всю Молдову без воды? А главное – почему Болбочану арестован именно сейчас, в рамках кампании целого ряда акций политической мести лидера Демпартии Влада Плахотнюка?

Очевидно, что Плахотнюк не из тех, кто прощает, и его месть за выход из фракции ДПМ была только вопросом времени. Нужна эта расправа для того, чтобы запугать других членов Демпартии, недовольных созданным олигархом мафиозным режимом и думающих о том, как соскочить с подножки этого паровоза, несущегося в пропасть.

На примере ареста Болбочану олигарх Плахотнюк показывает, что войти в его преступную группировку можно, а вот выйти из неё по-хорошему никак нельзя, написал в социальных сетях экс-депутат, председатель партии «Наш дом — Молдова» (Красный блок) Григорий Петренко: «Обвинения в измене родине, выдвинутые гражданскому лицу в мирное время в нейтральном государстве, – нонсенс, бред и идиотизм. Из Юрие Болбочану такой же шпион, как из Константина Цуцу депутат. Зато мы все помним ту ситуацию, когда Болбочану был единственным депутатом, осмелившимся выйти из правящей ДПМ, помним, как он неоднократно говорил, что членам его семьи угрожали… На примере Болбочану Плахиш по законам жанра показывает своим приближенным, депутатам, министрам, прокурорам, судьям и прочим исполнителям, что войти в его ОПГ можно, а выйти из неё по-хорошему нельзя. А если вас не за что задержать, тогда уж точно можно из любого слепить «изменника родины». Ведь мы все как минимум пользуемся всякими вайберами и вотсаппами, а значит, приинимаем «меры конспирации»… Опять используется та же самая терминология, что и в нашем деле: «с целью дестабилизации социально-политической ситуации в стране». Опять, «принимая во внимание события на Украине», вырисовывается российская угроза. Как нас пытались связать с событиями на Донбассе, так правоохранительные органы режима будут видеть во всех неугодных русских шпионов и изменников родины».

По словам Петренко, между арестом примара Бессарабки Валентина Чимпоеша и задержанием Юрие Болбочану много общего: «И не только из-за того, что все это громкие аресты по пятницам, а, в первую очередь, из-за бредового характера обвинений, демонстрации силы, запугивания, применения чрезмерной и даже неадекватной меры пресечения в виде ареста». «Я лично против этого бандитского режима и против «стабильности» Плахотнюка! – резюмирует политик. - В стране, в которой стабилизец стал государственной идеологией, все сопротивляющиеся будут посажены за «дестабилизацию социально-политической ситуации в стране».

Нет развития, нет свежего воздуха, нет демократических свобод, есть болото, ОПГ у власти и тысячи граждан на чемоданах, заканчивает свой комментарий Петренко: "Прокуроры явно перепутали криминальный режим Плахотнюка с родиной. Так и хочется сказать: запишите и меня в «изменники родины»".

О том, что акция против Бобочану имеет политический оттенок, говорит и депутат-социалист Богдан Цырдя: "Правящая ДПМ показывает Западу, что российская ФСБ охотится за ее лидером, пытается дестабилизировать обстановку в стране. Но только он способен, хоть и с трудом, но удержать натиск "русских танков"". Цырдя вспомнил недавний демарш власти с нотой послу РФ: "Отсюда и задержание Болбочану... Все это звенья легитимизации кукловода в глазах Запада, создание для него образа борца с русской агрессией. Ну, и после каждого такого демарша следуют призыв: "Дайте поддержку и денег!". Депутат отметил, что Болбочану в бытность парламентарием был членом комиссии по культуре, в работе которой априори нет государственных секретов.

Экономист Александр Муравский недоумевает: "А как же министры, которые открыто призывают к объединению с Румынией, то есть ликвидации Республики Молдова?... Я не говорю о простых унионистах. Нравится мне или нет их позиция, они имеют на нее право. Но первые лица - министры - присягали на верность Республике Молдова, клялись защищать ее независимость и суверенитет. То есть их заявления об унире - прямое клятвопреступление. Почему их никто не арестовывает за измену родине?".

Бывший советник президента Марк Ткачук считает: "В стране, в которой у представителей власти по три гражданства, обвинения в измене Родине в первую очередь касаются самой власти. Их имена известны, начиная с членов Конституционного суда. А дальше - по алфавиту".