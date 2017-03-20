Молдова на 55 месте в "рейтинге счастья"

Молдова находится на 55 месте среди 155 стран мира в "рейтинге счастья".

Рейтинг World Happiness Report 2016 составлен Институтом Земли Колумбийского университета. Он опубликован по случаю Всемирного дня счастья 20 марта.

Согласно рейтингу, жители Молдовы являются одними из самых счастливых в регионе. Молдова опередила Россию (56 место), Румынию (71 место) и Украину (123 место). Украина, заняв место между Ганой и Кенией, стала самой "несчастливой" страной Европы.

Рейтинг составляется с 2012 года публикуется по инициативе ООН. Среди факторов, которые влияют на счастье, - покупательская способность, количество здоровых лет жизни, уверенность в том, что в случае беды можно рассчитывать на поддержку родных и близких, свобода делать жизненный выбор, распространенность благотворительности и распространенность коррупции.

Самой счастливой признана Дания. В десятку лидеров также попали Швейцария, Исландия, Норвегия, Финляндия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

Самыми несчастливыми странами стали Центральноафриканская республика, занявшая последнее, 155-е место, восточноафриканское государство Бурунди, Танзания, Сирия, Руанда и Того.