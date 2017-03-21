Как нас обманывают, говоря о "маленьких" зарплатах больших начальников

Думитру БАРБАЛАТ

В приложениях №2 и №3 закона №355/2005 о системе оплаты труда в бюджетной сфере приведены месячные должностные оклады лиц из состава органов публичной власти избранных и назначенных на должности, в том числе: президента, председателя парламента, депутатов, премьера, министров, генпримара Кишинева и башкана Гагаузии. И их зарплаты, по сравнению с зарплатами чиновников такого же ранга в соседних странах, скромны.

У президента – 9600 лей, председателя парламента и премьера – по 8800 лей, у депутатов и министров – по 7100 лей, у генпримара и башкана – по 9500 лей.

Однако это обман.

Законом №37/07.03.2013 об изменениях в законе о системе оплаты труда в бюджетной сфере внесен ряд дополнений, в том числе такие. Все месячные оклады для служащих органов публичной власти, избранных и назначенных на должности, а также должностные оклады персонала кабинетов лиц, занимающих ответственные государственные должности были повышены на 35 процентов. Но почему-то в соответствующих приложениях к закону пересчет окладов не осуществлен.

Исправим ошибку парламента и сообщим, что должностной оклад президента - 12960 лей, генпримара и башкана – по 12825 лей, председателя парламента и премьера – по 11880 лей, министров и депутатов – по 9585 лей, руководителей кабинетов лиц с особым статусом (президента, председателя парламента и премьера) – по 9180 лей.

Следует обратить внимание на то, что по своим должностным окладам у нас генпримар и башкан следуют сразу за президентом и опережают зарплаты более значимых фигур - председателя парламента и премьера. Нормально?

Зарплаты судей также рассчитываются исходя из 3,0-5,0 средних зарплат по экономике и равны 13800-27000 лей. Всем служащим таможни (1520), налоговой службы (1892), финансовой инспекции (135) и антикоррупционного центра (350), помимо должностных окладов, доплачивают по 0,8-1,5 средних зарплат по экономике, то есть по 4100-7600 лей.

Напомним, что за прошлый год средняя зарплата по экономике равна 5084 лей, средняя зарплата в бюджетной сфере – 4359,7 лея, минимальная прожиточная корзина – 2200 лей, прожиточный минимум – 1813,7 лея, средняя пенсия – 1275,2 лея, минимальная пенсия – 957,6 лея, в том числе для первой группы инвалидности – 718 лей, для второй – 671 лей, для третьей – 479 лей. А одна гигакалория тепла стоит 1200-1600 лей.

Воистину – живите, как хотите, как можете, и ни в чем себе не отказывайте!