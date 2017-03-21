Как нас обманывают, говоря о "маленьких" зарплатах больших начальников

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Экономика
Думитру БАРБАЛАТ
В приложениях №2 и №3 закона №355/2005 о системе оплаты труда в бюджетной сфере приведены месячные должностные оклады лиц из состава органов публичной власти избранных и назначенных на должности, в том числе: президента, председателя парламента, депутатов, премьера, министров, генпримара Кишинева и башкана Гагаузии. И их зарплаты, по сравнению с зарплатами чиновников такого же ранга в соседних странах, скромны.
У президента – 9600 лей, председателя парламента и премьера – по 8800 лей, у депутатов и министров – по 7100 лей, у генпримара и башкана – по 9500 лей.
Однако это обман.
Законом №37/07.03.2013 об изменениях в законе о системе оплаты труда в бюджетной сфере внесен ряд дополнений, в том числе такие. Все месячные оклады для служащих органов публичной власти, избранных и назначенных на должности, а также должностные оклады персонала кабинетов лиц, занимающих ответственные государственные должности были повышены на 35 процентов. Но почему-то в соответствующих приложениях к закону пересчет окладов не осуществлен.
Исправим ошибку парламента и сообщим, что должностной оклад президента - 12960 лей, генпримара и башкана – по 12825 лей, председателя парламента и премьера – по 11880 лей, министров и депутатов – по 9585 лей, руководителей кабинетов лиц с особым статусом (президента, председателя парламента и премьера) – по 9180 лей.
Следует обратить внимание на то, что по своим должностным окладам у нас генпримар и башкан следуют сразу за президентом и опережают зарплаты более значимых фигур - председателя парламента и премьера. Нормально?
Зарплаты судей также рассчитываются исходя из 3,0-5,0 средних зарплат по экономике и равны 13800-27000 лей. Всем служащим таможни (1520), налоговой службы (1892), финансовой инспекции (135) и антикоррупционного центра (350), помимо должностных окладов, доплачивают по 0,8-1,5 средних зарплат по экономике, то есть по 4100-7600 лей.
Воистину – живите, как хотите, как можете, и ни в чем себе не отказывайте!
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