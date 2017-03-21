В примэрии Кишинева рассказали, когда отключат отопление

К концу недели в Кишиневе могут отключить отопление. Об этом в понедельник заявил журналистам глава управления жилищно-коммунального хозяйства столицы Петр Гонтя.

"Прогноз погоды показывает, что в конце недели мы можем начать процедуру отключения отопления. Но окончательное решение будет принято в зависимости от погодных условий. Думаю, в четверг станет ясно", — сказал Гонтя.

Чиновник пояснил, что на данный момент не было массовых обращений об отключении тепла, поступили лишь несколько запросов от частных лиц. Никто из управляющих домов не обращался в примэрию.

В то же время Гонтя пояснил, что самый длинный отопительный сезон в Кишиневе составлял 172 дня. Это было в 2015 году. А самый короткий зарегистрирован в 2014-м – 123 дня. "За 11 лет, в течение которых ведется учет, лишь пять раз отключение тепла происходило после 20 марта", — пояснил Гонтя. Отопительный сезон в столице Молдовы стартовал 12 октября 2016 года.