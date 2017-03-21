На устах Совет Европы о дискриминации нацменьшинств в Молдове Виктор Суружиу В марте консультативный комитет Совета Европы обнародовал заключение о соблюдении Молдовой Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

Европейские эксперты четвертый раз за последние 20 лет оценивают выполнение молдавскими властями взятых на себя обязательств в этой области. NOI.md предлагает читателям ознакомиться с мнением европейцев о проблемах, существующих в нашем обществе, а также с озвученными рекомендациями для их решения.



Как отмечают в Совете Европы, Молдова не выполняет в достаточной мере свои обязательства по защите национальных меньшинств, в связи с чем целый ряд проблем остается нерешенным. По мнению европейских наблюдателей, Молдове остаются широко распространенными стигматизация (навешивание социальных ярлыков) и стереотипы и, как следствие, сохраняется дискриминация в отношении национальных меньшинств.



Общество разделено на группы



Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств была ратифицирована молдавским парламентом в 1996 г. Этот шаг расценивался как очень важное событие для страны – на тот момент национальные меньшинства составляли 35,5% населения Молдовы. Конвенция предусматривает процедуру представления государствами периодических отчетов о выполнении своих обязательств. Совет Европы ведет постоянный мониторинг соблюдения положений конвенции и адресует властям рекомендации, ИСПОЛНЕНИЕ которых ОБЯЗАТЕЛЬНО.



Понимание этнолингвистической ситуации и общественно-политических процессов в стране у европейских чиновников складывается на основании отчетов властей, комментариев экспертов, представителей национальных меньшинств и общественности, а также регулярных ознакомительных миссий в Молдову. Опубликованное в марте заключение стало четвертым за 20 лет, прошедших после присоединения к конвенции.



Совет Европы призвал Молдову разработать долгосрочную стратегию, которая способствовала бы формированию гражданской идентичности, основанной на уважении этнического и языкового разнообразия. Также в Совете Европы считают недостаточными принимаемые властями меры для того, чтобы представители нацменьшинств лучше владели государственным языком. Языковые барьеры сохраняются, в особенности для людей старшего возраста, способствуя разделению общества по этническому и языковому признаку.



В Молдове по-прежнему не созданы условия для того, чтобы можно было говорить о единой гражданской идентичности, уважающей многообразие. Как говорится в докладе консультативного комитета, языковое и этническое разделение накладывается на дифференциацию по принципу Восток – Запад и вносит свой вклад в раскол молдавского общества на две группы: русскоязычные и говорящие на государственном языке.



Консультативный комитет считает, что более активное содействие властей широкому культурному и языковому разнообразию в Молдове, включая многочисленные меньшинства, может внести значительный вклад в развитие чувства гражданской идентичности среди всех граждан и помочь в преодолении существующего разделения.



Выпускники голосуют ногами



Языки нацменьшинств продолжают преподавать только в русскоязычных школах, в результате чего люди не имеют достаточных возможностей для приобретения навыков владения госязыком, продолжая изучать языки меньшинств и русский язык. Совет Европы крайне обеспокоен тем, что лица, принадлежащие к нацменьшинствам, дополнительно сталкиваются со снижением качества образования. Проблемы с адекватным предложением учебных материалов и возможностей для обучения учителей привели к сокращению числа учащихся в таких школах за последние годы.



Ситуация усугубляется введением в действие нового Кодекса об образовании в 2014 г. и недавними решениями министерства просвещения, в которых вводятся более строгие правила в отношении минимального числа учащихся, необходимого для существования лицея. Власти декларируют намерение избежать закрытия школ с языком меньшинства, в частности, когда они представляют собой единственный вариант изучения языков меньшинств в определенном населенном пункте. Однако, как констатируют авторы доклада, отсутствие юридической определенности в отношении непрерывной работы этих школ привело к значительному беспокойству среди родителей.



Озабоченность у европейских экспертов вызывает и то обстоятельство, что все большее число выпускников русскоязычных школ решают покинуть Молдову для продолжения образования и построения карьеры, поскольку видят ограниченные возможности для своего будущего, если они останутся. В этом выборе их поддерживает большое количество стипендий, предлагаемых для обучения за рубежом.



По мнению европейцев, молдавским властям не удалось добиться ощутимого прогресса в отношении эффективности участия нацменьшинств в общественной жизни. Их представленность как в выборных органах, так и в государственном управлении, в основном, ограничивается местным уровнем, в то время как госучреждения на центральном уровне становятся всё более моноэтничными. Мнения лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, не всегда учитываются в процессах принятия решений, которые имеют отношение к их же проблемам.



На статистику полагаться нельзя



В Совете Европы делают вывод о том, что использование русского языка в межэтническом общении является объективной необходимостью и не наносит ущерба функционированию других языков. В то же время, как подчеркивают авторы доклада, другие языки меньшинств также нуждаются в защите. В своих заключениях консультативный комитет Совета Европы регулярно отмечал обязательства властей в отношении русского языка, которые, по мнению европейцев, обусловлены объективными причинами.



Новых данных пока нет, но в одном из предыдущих докладов было сказано, что русский язык является родным для более чем миллиона граждан Молдовы, среди которых не только русские, но и украинцы, молдаване, евреи, болгары, гагаузы, белорусы – около 23% населения. Ещё для порядка 45% граждан русский язык являлся вторым, которым они свободно владеют.



Говоря о переписи населения, проведенной в мае 2014 г., докладчики сообщают, что она прошла на фоне критики в отношении процесса сбора данных, а окончательные результаты ещё не опубликованы. В Совете Европы располагают информацией о том, что треть населения не была переписана вообще, и есть сомнения в том, как собирались данные. Вопросы, касающиеся этнической принадлежности и религии, не считались обязательными, и для ввода информации было оставлено пустое место. Однако в то время как респонденты были свободны в самоидентификации, они не были проинформированы о возможности указания нескольких вариантов в ходе опроса, и в результате лишь немногие это сделали.



Кроме того, европейские эксперты ссылаются на случаи, когда переписчики сами заполняли опросники, исходя из собственных предположений, основанных на информации о респонденте или его внешности. Консультативный комитет Совета Европы выражает сожаление в связи с небольшим доверием к процессу переписи.



Из-за значительной задержки до сих пор нет обновленной информации о составе населения, в том числе о занятости и образовании, что сказывается на разработке адресной политики и мер по поощрению равенства. В то же время авторы доклада подчеркивают, что с учетом всех обстоятельств нельзя полагаться исключительно на статистику народонаселения. Эти сведения должны быть дополнены информацией, полученной в ходе независимых исследований. Весь объем данных следует тщательно проанализировать, привлекая к консультациям представителей нацменьшинств, в особенности в случаях использования статистики в качестве основы для применения прав меньшинств.



Трудности с доступом к информации и правосудию



О Бюро межэтнических отношений, по данным еврочиновников, чаще всего отзываются как об органе, не достаточно активно выполняющем свои обязанности. Частично это объясняется тем, что на протяжении последних лет оно не получало поддержки от властей. Напротив, роль бюро была ослаблена частыми сменами руководства и, как следствие, отсутствием стратегического видения и понимания необходимых мер. В Совете Европы считают недостаточной поддержку, оказываемую культурным ассоциациям нацменьшинств на центральном и местном уровнях для сохранения своей самобытности. Для них нет конкретной бюджетной линии, власти не прилагают усилий для обеспечения равного доступа к ресурсам.



В качестве положительного момента в докладе отмечено, что в 2012 г. парламент принял антидискриминационное законодательство, а в 2013 г. был создан Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. В то же время необходимо повысить осведомленность населения о полномочиях Совета. Благодаря этому, люди станут лучше понимать законодательные рамки и средства правовой защиты в случаях расовой дискриминации. По мнению Совета Европы, антидискриминационному органу следует предоставить адекватные полномочия и ресурсы для исполнения своего мандата.



В докладе названы случаи отхода от положений законодательства в части использования в судопроизводстве иных языков, кроме государственного (для сравнения: в судах США предоставляется перевод на 32 языка. – Прим. ред.) При этом компетентные инстанции не принимают достаточных мер для недопущения таких нарушений. Совет по обеспечению равенства признал дискриминацию на основе языка, в частности, в отношении доступа к правосудию, сославшись на ряд случаев при использовании услуг устного перевода, а также когда суды отказывались отвечать на жалобы, представленные на русском языке.



Авторы доклада отмечают практические трудности, с которыми сталкиваются различные учреждения при реализации права человека на выбор языка общения с центральными органами власти. Для них становится все более сложной задачей найти подходящих сотрудников, которые владеют обоими языками. При этом обеспокоенность у европейцев вызывает тот факт, что услуги устных переводчиков, которые часто необходимы для соблюдения закона, не предусмотрены при выделении бюджетных средств администрациями на всех уровнях.



Отсутствие согласованности при применении языкового законодательства госучреждениями ещё раз подтверждается различными практиками, применяемыми на официальных веб-сайтах. Например, сайт Министерства культуры доступен на государственном и английском языках, в то время как МВД свой сайт ведёт только на госязыке, тем самым ограничивая доступ к информации для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.



Сколько ромов в Молдове?



Авторы доклада также сделали вывод о том, что многие ромы Молдовы сталкиваются с серьезными проблемами при реализации своих прав, включая права на образование, труд и социальные услуги. В Совете Европы располагают доказательствами того, как прямо или косвенно ромам отказывали в приёме на работу из-за их этнической принадлежности. Большая часть мер из Плана действий для меньшинства рома на 2011–2015 гг. не была внедрена из-за путаницы в компетенции госструктур и недостаточного финансирования. Кроме того, Молдова не нашла решения для обеспечения ромов документами: у них часто отсутствуют свидетельство о рождении и удостоверение личности.



Властям предлагают определить численность этого этноса. Согласно переписи 2004 г., число ромов в Молдове составляло менее 12 300 человек. Независимый сбор данных, проведенный ромскими организациями в 2013 г. в разных местах проживания, говорит о более 102 000 ромов. В то время как, по другим оценкам, их численность достигает 250 000. Более точные цифры позволят чётче понимать специфическое положение лиц, принадлежащих к меньшинству рома.



Антидискриминационные рекомендации



В заключении содержится ряд рекомендаций молдавским властям. В частности, чиновников призывают содействовать использованию языков меньшинств, в том числе в официальных сообщениях, в топографических обозначениях, географических наименованиях и надписях. Совет Европы также считает необходимым повысить уровень доступности вещательных и печатных СМИ на языках национальных меньшинств.



Властям Молдовы рекомендуют создать все условия для того, чтобы образовательная система обеспечила нацменьшинствам эффективный доступ к овладению государственным языком. Кроме того, есть необходимость расширить доступ к качественному обучению на всех языках меньшинств путем внедрения двуязычных и трехъязычных образовательных моделей. В докладе отмечается, что эти меры должны разрабатываться при помощи консультаций с представителями национальных меньшинств.



От властей требуют обеспечить, чтобы эта категория граждан участвовала во всех процессах принятия решений, а также эффективно учитывать их мнения и критику в отношении реформы системы государственного управления. Также призывают активизировать усилия по повышению информированности населения о законодательстве по борьбе с дискриминацией, особенно среди групп, склонных к дискриминационному отношению, и среди тех, кто сталкивается с такого рода проблемами. В стране пока нет достаточного понимания важности для общества соблюдения прав нацменьшинств как неотъемлемой части прав человека, а также международных норм в этой области.



Еврочиновники ожидают, что при разработке нового Плана действий в области прав человека на период 2017-2020 гг. в Молдове подойдут более ответственно к теме соблюдения прав нацменьшинств. Предыдущие планы содержали только некоторые ссылки на отдельные проблемы в этой области, а в ряде документов права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, вообще не упоминались. Консультативный комитет считает важным включить эти права в более широкую повестку дня и в приоритеты в области прав человека. Только таким образом потребности и проблемы, касающиеся доступа к правам нацменьшинств, будут всесторонне рассмотрены, а не изолированы в область культуры и сохранения языка.



В Страсбурге рассчитывают, что молдавские власти незамедлительно приступят к реализации рекомендованных мер. От властей ждут принятия дальнейших шагов по созданию условий для национально-культурного развития национальных меньшинств, законодательного обеспечения их прав и свобод и содействия интеграционным процессам в молдавском обществе. Пока же, как отмечается в докладе консультативного комитета Совета Европы, стигматизация и стереотипы остаются широко распространенными в обществе и, как следствие, сохраняется дискриминация в отношении национальных меньшинств.

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