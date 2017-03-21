Падение спроса на рынке услуг мобильной связи

Голосовой трафик и общий объем продаж услуг мобильной связи, зарегистрированных в 2016 году, снизился впервые за последние годы. Снижение общего голосового трафика было зафиксировано на фоне увеличения числа пользователей этих услуг, сообщает IPN.

Сводные статистические данные Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) показывают, что объем голосового трафика снизился в 2016 году по сравнению с 2015 г. примерно на 107500000 минут (-1,7%) и составил 6 2 миллиарда минут. Объем продаж сократился на 159,2 млн леев (4,4%) и составил около 3,4 млрд. Тем не менее, количество пользователей мобильной связи увеличилось на 105 800 (+ 2,4%) и составило 4,4 млн. человек.

Специалисты НАРЭКИТ объясняют снижение голосового трафика и продаж мобильных услуг изменением потребительских предпочтений - от мобильных телефонов к альтернативным способам общения через Интернет, которые дешевле и предлагают бесплатный (Skype, Viber и т.д.)

Средний трафик на одного пользователя составил 225 минуты. А средняя продолжительность разговора - менее чем 2 минуты.

Средний доход от одного абонента (ARPU) мобильной телефонной связи снизилась на 4,1% и составил 66,2 леев. Orange Moldova ARPU 75,3 леев, Moldcell - 57,6 леев и Moldtelecom - 36,5 леев.

Небольшое увеличение общего числа пользователей мобильных услуг определялось тремя поставщиками, которые расширяют клиентскую базу. В конце 2016 года из общего числа пользователей - 3,78 млн. были активными пользователями и 640 800 - пассивными пользователями (которые не платили в последние три месяца за обслуживание мобильной связи).

В отчетном году уровень проникновения услуг мобильной телефонной связи увеличился на три процентных пункта и составил 124,7%. Этот показатель говорит о том, что на сто жителей в стране имеется в среднем более чем 124 SIM-карты, закупленных у различных провайдеров мобильной связи, а это значит, что некоторые пользователи имеют две и более карт.