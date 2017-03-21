Пчеловоды: Мед, продаваемый на улицах, содержит антибиотики // ANSA это отрицает

Мед, который продается на перекрестках улиц, содержит антибиотики. Такое заявление на условиях соблюдения анонимности сделали некоторые пчеловоды. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) отрицает этот факт, хотя некоторые эксперты признают, что законодательство имеет лазейки, благодаря которым недобросовестные производители могут продавать некачественный мед, не подвергаясь наказанию.

Эксперты говорят, что антибиотики используются пчеловодами против различных заболеваний, хотя реальность отличается.

«Проблема заключается в самих ветеринарных препаратах, которые пчеловоды применяют против различных болезней и паразитов. К сожалению, за последние 10 лет не зарегистрировано ни одного случая, когда пчеловод был бы оштрафован за использование большего количества антибиотиков. ANSA должно применять закон против тех, кто продает некачественный мед. Однако само агентство не имеет достаточное количество лабораторий и специалистов, как, впрочем, и не имеет никакого плана мониторинга ситуации», - заявил президент Национальной ассоциации пчеловодов Молдовы Штефан Кандратюк.

Руководитель Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, Геогре Габери отказался дать комментарии по поводу отсутствия современного оборудования, позволяющего определить состав и качество продуктов пчеловодства. Остальные обвинения Кондратюка были категорически отвергнуты руководителем этого специализированного института.

«В Молдове не было подобных случаев. Точнее, у нас был только один случай в 2016 году, когда содержание ветеринарных препаратов в меде превышало разрешенные в стране нормы, но было допустимо в другой стране, для которой мед и предназначался. И груз был отправлен. Если проверка обнаруживает, что содержание ветеринарного препарата в продукте превышено, сбыт его запрещается. А в некоторых случаях мед попросту уничтожается под нашим наблюдением. Что касается продажи меда в неразрешенных местах, за это должна отвечать местная власть и полиция», - пояснил директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

Тем не менее, некоторые пчеловоды на условиях анонимности пояснили нам, что антибиотики используются в кормах пчел не только, как лекарства. Побочная цель – это стимулирование размножения пчел и их медоносности. Однако пчелы не съедают все антибиотики и их остатки задерживаются в ульях, тем самым загрязняя мед.