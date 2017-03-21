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Экономика
На что тратят деньги молдаване
21.03.2017

Граждане Молдовы стали меньше тратить на продукты и больше на транспорт, образование и отдых. Таковы данные Национального бюро статистики. Однако расходы на продовольствие по-прежнему составляют большую часть всех затрат.

По данным статистики, в прошлом году на продовольствие у наших сограждан уходило примерно 36% всех расходов. В 2014-ом этот показатель составил 40%. Сократились немного и затраты на коммунальные услуги, с 19 до почти 17 с половиной процентов.

А вот расходы на транспорт, напротив, выросли с шести до 7%. Увеличились также затраты на образование, примерно на пол процентных пункта. Больше стали тратить наши сограждане и на отдых.  В среднем ежемесячные расходы в прошлом году составили 2900 леев. Это почти на 8% больше, чем в 2015-ом.

По данным Нацбюро статистики, учитывая индексацию цен, в среднем затраты граждан выросли примерно на три с половиной процента.


 
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