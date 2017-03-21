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Политики и эксперты скептически относятся к правомерности задержания Болбочану
21.03.2017

 Политики и эксперты встретили новость о задержании экс-депутата от правящей Демпартии Юрия Болбочану, обвиненного «в измене родины и шпионаже», с изрядной долей скепсиса.

Депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя напомнил корреспонденту  «ИНФОТАГ», что сегодня власть расправляется со всеми, кто хоть косвенно  был связан с Вячеславом Платоном. Он привел в пример случай с первым  президентом Нацбанка  Леонидом Талмачом, которого также задержали по  этому делу.

«Болбочану наказывают еще и за то, что он посмел покинуть фракцию ДПМ,  ударив тем самым по репутации ее лидера – Влада Плахотнюка. Дескать, от  него тоже уходят, значит и там не все хорошо. Следовательно, он (Плахотнюк) и не столь всесилен, как убеждают иностранных послов и  граждан республики. Задержание экс-депутата интересно тем, что измена  Плахотнюку приравнена к измене Родине. Понятно, что за этот демарш  Болбочану решили демонстративно наказать, чтобы другим неповадно было», -  сказал Цырдя.

«Акция против Бобочану имеет и политический оттенок. Правящая ДПМ  показывает Западу, что российская ФСБ охотится за ее лидером, пытается  дестабилизировать обстановку в стране. Но только он способен, хоть и с  трудом, но удержать натиск «русских танков»», - полагает социалист,  приводя, как пример такой работы недавний демарш власти с нотой послу  РФ.

«Отсюда и задержание Болбочану… Все это звенья легитимизации кукловода  (Плахотнюка – «И») в глазах Запада, создание для него образа борца с  русской агрессией. Ну и после каждого такого демарша следуют призыв:  «Дайте поддержку и денег!», - сказал Цырдя, отметив, что Болбочану, в  бытность парламентарием, был членом комиссии по культуре, в работе  которой априори нет государственных секретов.

Экономист Александр Муравский после ареста Болбочану недоумевает, «а  как же министры, которые открыто призывают к объединению с Румынией, то  есть ликвидации Республики Молдова?».

«Я не говорю о простых унионистах. Нравится мне или нет их позиция, они  имеют на нее право. Но первые лица - министры присягали на верность  Республике Молдова, клялись защищать ее независимость и суверенитет. То  есть их заявления об Унире -  прямое клятвопреступление», - уверен   эксперт, недоумевающий, почему их никто не арестовывает за измену  Родине?

Бывший советник президента Марк Ткачук считает, что «в стране, в  которой у представителей власти по три гражданства, обвинения в измене  Родине в первую очередь касаются самой власти».

«Их имена известны, начиная с членов Конституционного суда. А дальше - просто по алфавиту, - написал Ткачук в социальных сетях.


 
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