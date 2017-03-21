Политики и эксперты скептически относятся к правомерности задержания Болбочану

Политики и эксперты встретили новость о задержании экс-депутата от правящей Демпартии Юрия Болбочану, обвиненного «в измене родины и шпионаже», с изрядной долей скепсиса.

Депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя напомнил корреспонденту «ИНФОТАГ», что сегодня власть расправляется со всеми, кто хоть косвенно был связан с Вячеславом Платоном. Он привел в пример случай с первым президентом Нацбанка Леонидом Талмачом, которого также задержали по этому делу.

«Болбочану наказывают еще и за то, что он посмел покинуть фракцию ДПМ, ударив тем самым по репутации ее лидера – Влада Плахотнюка. Дескать, от него тоже уходят, значит и там не все хорошо. Следовательно, он (Плахотнюк) и не столь всесилен, как убеждают иностранных послов и граждан республики. Задержание экс-депутата интересно тем, что измена Плахотнюку приравнена к измене Родине. Понятно, что за этот демарш Болбочану решили демонстративно наказать, чтобы другим неповадно было», - сказал Цырдя.

«Акция против Бобочану имеет и политический оттенок. Правящая ДПМ показывает Западу, что российская ФСБ охотится за ее лидером, пытается дестабилизировать обстановку в стране. Но только он способен, хоть и с трудом, но удержать натиск «русских танков»», - полагает социалист, приводя, как пример такой работы недавний демарш власти с нотой послу РФ.

«Отсюда и задержание Болбочану… Все это звенья легитимизации кукловода (Плахотнюка – «И») в глазах Запада, создание для него образа борца с русской агрессией. Ну и после каждого такого демарша следуют призыв: «Дайте поддержку и денег!», - сказал Цырдя, отметив, что Болбочану, в бытность парламентарием, был членом комиссии по культуре, в работе которой априори нет государственных секретов.

Экономист Александр Муравский после ареста Болбочану недоумевает, «а как же министры, которые открыто призывают к объединению с Румынией, то есть ликвидации Республики Молдова?».

«Я не говорю о простых унионистах. Нравится мне или нет их позиция, они имеют на нее право. Но первые лица - министры присягали на верность Республике Молдова, клялись защищать ее независимость и суверенитет. То есть их заявления об Унире - прямое клятвопреступление», - уверен эксперт, недоумевающий, почему их никто не арестовывает за измену Родине?

Бывший советник президента Марк Ткачук считает, что «в стране, в которой у представителей власти по три гражданства, обвинения в измене Родине в первую очередь касаются самой власти».

«Их имена известны, начиная с членов Конституционного суда. А дальше - просто по алфавиту, - написал Ткачук в социальных сетях.